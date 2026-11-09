Investigan a dos hombres por vender en mercadillos fruta destinada a alimentar animales

La Guardia Civil investiga a dos hombres, de 47 y 57 años, por su presunta participación en la venta ambulante de fruta que había sido retirada del circuito de alimentación humana y entregada para alimentar animales. Las actuaciones, desarrolladas en el marco de la operación "Sticker", han permitido seguir el recorrido de estos productos desde una explotación ganadera hasta mercadillos de Alicante y Valencia.

La investigación tiene su origen en intervenciones anteriores del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Alicante, en las que se había descubierto la venta de bananas como si fueran Plátano de Canarias. A partir de esos antecedentes, los agentes iniciaron nuevas comprobaciones para identificar posibles usos irregulares de esta marca protegida.

Durante las inspecciones, los investigadores constataron que un mayorista entregaba a ganaderos plátanos y otras frutas descartadas para el consumo humano. Su destino debía ser exclusivamente la alimentación de los animales.

Sin embargo, la documentación reveló un volumen de retiradas llamativo en una explotación de ovejas y cabras: recibía grandes cantidades de fruta aunque contaba con un número reducido de animales y, en determinados periodos, carecía de ellos.

Las pesquisas permitieron determinar que la fruta se trasladaba hasta una explotación situada en Torrellano, en el término municipal de Elche. Allí acudía una segunda persona con un furgón para recoger cajas de plátanos que posteriormente ofrecía en mercadillos de diferentes municipios de Alicante y Valencia.

La mercancía se vendía como Plátano de Canarias, utilizando cajas con la imagen de la marca y piezas que todavía conservaban sus etiquetas identificativas.

Los agentes comprobaron también que el transporte se realizaba en un vehículo utilizado para labores agrícolas y ganaderas, sin limpieza ni desinfección previas. Una vez en la explotación, la fruta permanecía junto a los animales y sus excrementos y se manipulaba para introducirla en cajas que habían sido desechadas.

Estas condiciones suponían un riesgo de contaminación para unos productos que ya habían quedado fuera de la cadena alimentaria humana.

Más de 133 toneladas recibidas

La revisión de los registros permitió establecer que, durante el año anterior a la inspección, el titular de la explotación había recibido más de 133 toneladas de fruta. De esa cantidad, 69 toneladas correspondían a Plátano de Canarias.

Los investigadores averiguaron además que recogía tomates descartados para el consumo humano en otra explotación agropecuaria. Durante la inspección se intervinieron 167 kilos de plátanos presentados bajo la marca protegida.

A los dos investigados se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública, contra el mercado y los consumidores y contra la propiedad industrial. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, a cuya disposición han quedado ambos hombres.

La Guardia Civil recuerda que los alimentos destinados a los animales tras ser retirados del consumo humano no pueden volver a comercializarse para las personas. También advierte de que el uso irregular de una indicación geográfica protegida perjudica a los compradores y a los productores que cumplen sus requisitos.

Las posibles informaciones sobre estas prácticas pueden trasladarse a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops.