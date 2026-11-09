Arrestan a cinco extorsionadores del Este de Europa que amenazaban a negocios con armas de fuego

Cinco personas originarias de países del Este de Europa han sido detenidas por la Policía Nacional de Alicante en la localidad valenciana de Casinos por formar parte de un grupo criminal dedicado a la comisión de extorsiones y amenazas graves con armas de fuego.

Los arrestados, de 40 a 71 años, estarían involucrados en unas amenazas sobre un individuo de nacionalidad colombiana y están acusados de los delitos de depósito de armas, amenazas graves, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició a raíz de tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal compuesto por ciudadanos originarios de países de Europa del Este, dedicado a la comisión de extorsiones y amenazas graves con armas de fuego.

Tras las primeras pesquisas, los agentes de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Alicante encargados del caso, consiguieron identificar dos personas que, presuntamente, habrían participado en el suceso, iniciándose una investigación en torno a ellos, al tenerse indicios de que pudiera haber más personas involucradas.

En cuanto a los hechos concretos que dieron pie al inicio de las pesquisas, ocurrieron sobre el mes de mayo cuando, dos varones corpulentos, entraron en la nave de un taller de vehículos de Alicante, uno de los cuales iba armado con una pistola.

Seguidamente, comenzaron a preguntar a los trabajadores del taller por el propietario del negocio y un familiar suyo, quienes en ese instante no se encontraban en el lugar, llegando a municionar el arma el individuo que la portaba en tono amenazante, temiendo el trabajador al que estaba interrogando por su vida al pensar que le iba a disparar.

Finalmente, ambos individuos, tras realizar una llamada telefónica, supuestamente a la persona a la que buscaban, abandonaron el taller no llegando a provocar ningún daño a los empleados allí presentes

Los agentes encargados del caso, a través de las pesquisas realizadas, pudieron averiguar la identidad de uno de los asaltantes, quien había sido detenido en el año 2023 en la localidad de Xirivella (Valencia), como miembro de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, formada por ciudadanos originarios de países del Este de Europa.

Esta organización, estaba dedicada al transporte de drogas y dinero entre diferentes países, siéndoles intervenidas en la operación diversas armas de fuego, tales como: dos subfusiles, una pistola automática, una pistola, un revólver, un silenciador, varios cargadores y abundante munición, además de sustancias estupefacientes.

Un agujero en el campo

Por otro lado, el curso de la investigación llevó a los investigadores hasta una finca rural situada en la localidad de Casinos (Valencia), y descubrieron que, los investigados, en un paraje natural recóndito cercano a la localidad, habían excavado un agujero tipo fosa de dos metros de largo, uno de ancho y dos de fondo que podría tener algún fin de ocultación de pruebas o efectos ilícitos, así como que compraron palas, bridas, bolsas de plástico y otros útiles, que les hicieron pensar que había un grave riesgo de que éstos pudieran cumplir sus amenazas.

Finalmente, ante la gravedad de los hechos, y para evitar que los investigados atentaran contra la integridad de alguna persona, se decidió acelerar la fase de explotación de la operación realizándose una entrada y registro en la vivienda investigada, con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). Cinco pistolas y efectos de carácter táctico-

El cómputo de la operación se saldó con la detención de los cinco miembros del grupo criminal y la intervención, entre otros efectos, de cinco pistolas de fuego real con sus correspondientes cargadores y munición, listas para hacer fuego.

Además de las armas, en el registro practicado, se intervinieron también, dos puños americanos, dos sprays de defensa personal, 6.460 euros en efectivo y 500 gramos de marihuana, así como múltiples efectos de carácter táctico para ejecutar sus golpes tales como: tres inhibidores de frecuencia, un emisor de descargas eléctricas tipo táser, chalecos reflectantes y otras prendas de ropa con el logotipo de la Policía Nacional, tres balizas GPS, pasamontañas, señales luminosas lanza destellos tipo policial.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones y registros.

De los cinco detenidos, uno de ellos, se encontraba interno en un Centro Penitenciario en régimen de tercer grado con permisos, por lo que, tras la práctica de las diligencias policiales, los cuatro arrestados en la finca de la localidad de Casinos fueron puestos a disposición del juzgado de la localidad de Lliria (Valencia), partido judicial al que pertenece esta localidad y el arrestado en situación de régimen penitenciario fue puesto a disposición de los Juzgados de Picassent (Valencia).