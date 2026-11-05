La Policía detiene a un monitor de pádel surf en Alicante acusado de abusar sexualmente de diez alumnas alemanas

La Policía Nacional ha arrestado a un monitor deportivo de un club de paddle surf de la provincia de Alicante como presunto autor de diez delitos de agresión sexual contra menores alemanas que se encontraban en España en un programa de intercambio para estudiar español.

Las investigaciones, según informan desde Efe, apuntan a que los presuntos abusos ocurrieron durante una actividad náutica que el detenido dirigía y que formaba parte del programa organizado por la escuela de idiomas de las jóvenes. El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la directora del centro.

Según los testimonios recogidos por los agentes, las menores afirmaron haber sufrido contactos físicos inapropiados, que describieron como deliberados, innecesarios y especialmente incómodos. Algunas de ellas llegaron a confrontar al instructor por su comportamiento.

Tras las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, donde deberá responder por diez presuntos delitos de agresión sexual.

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