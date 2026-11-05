Entró en vigor: los trabajadores con contratos temporales de corta duración no pueden estar de prueba más de un mes

Los trabajadores con contratos temporales de seis meses o menos tienen un límite de un mes para su periodo de prueba, siempre que el convenio colectivo no establezca una duración diferente. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, que fija las condiciones que deben respetar las empresas.

Las relaciones laborales generan numerosas dudas entre los trabajadores, especialmente cuando se trata de contratos temporales. ¿Cuánto tiempo puede durar el periodo de prueba? ¿Puede la empresa despedir al empleado durante esos días? ¿Qué ocurre si ya ha trabajado anteriormente en el mismo puesto?

Son cuestiones que conviene resolver antes de firmar un contrato. Para ello, lo más recomendable es acudir al Estatuto de los Trabajadores, la norma que regula los derechos y obligaciones de empleados y empresarios en España.

El periodo de prueba

El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece las condiciones que regulan este periodo inicial de la relación laboral. La norma determina que el periodo de prueba debe acordarse por escrito y respetar los límites que establezcan los convenios colectivos.

En ausencia de un pacto específico, el Estatuto fija una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores. En empresas con menos de 25 empleados, el límite para quienes no sean técnicos titulados es de tres meses.

Sin embargo, existe una excepción para los contratos temporales de corta duración. En concreto, el texto señala que "en el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes", salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.

Por tanto, las empresas deben tener en cuenta tanto la duración del contrato como las condiciones recogidas en el convenio aplicable antes de establecer este periodo.

Otra de las dudas habituales tiene que ver con la posibilidad de poner fin a la relación laboral durante estos primeros días. El Estatuto establece que, mientras dura el periodo de prueba, el trabajador disfruta de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla, con una excepción: la resolución de la relación laboral.

En este sentido, el artículo 14 recoge que el contrato "podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso". Es decir, tanto la empresa como el empleado pueden dar por finalizada la relación laboral durante ese tiempo.

No obstante, la norma establece una protección específica para las trabajadoras embarazadas. La resolución empresarial durante el periodo de prueba es nula desde el inicio del embarazo hasta el comienzo de la suspensión correspondiente, salvo que existan motivos ajenos al embarazo o la maternidad.

¿Qué ocurre cuando termina?

Una vez superado este tiempo sin que ninguna de las partes haya puesto fin al contrato, la relación laboral adquiere plenos efectos. Además, el tiempo trabajado durante la prueba cuenta para calcular la antigüedad en la empresa.

El Estatuto también contempla que determinadas situaciones, como una incapacidad temporal, nacimiento, adopción o riesgo durante el embarazo, pueden interrumpir el cómputo del periodo de prueba, siempre que exista acuerdo entre ambas partes.

Por último, el artículo 14 establece que es nulo pactar un periodo de prueba cuando el trabajador ya ha desempeñado anteriormente las mismas funciones en la empresa, independientemente de la modalidad de contratación utilizada.