Guardias de Alicante denuncian un nuevo bloqueo del Gobierno a la profesión de riesgo: "Dejan el marrón para el siguiente"

Tras el inédito encierro de los representantes policiales en el Ministerio del Interior de la semana pasada, guardias civiles de Alicante denuncian el bloqueo de los acuerdos sobre su jubilación. Mientras el Gobierno alega el periodo electoral para frenar las negociaciones, los agentes advierten de una pérdida alarmante del principio de autoridad, el aumento de la criminalidad y los riesgos que asumen en catástrofes como las danas.

El reciente y pacífico encierro en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid ha marcado un punto de inflexión. Tras casi un año de reuniones, la sorpresiva ruptura de las negociaciones ha dinamitado la confianza de los agentes.

Desde la delegación de AUGC en Alicante confiesan que se quedaron "estupefactos" cuando la reunión fue una negativa clara a la consecución de un acuerdo que ya estaba hecho".

La justificación aportada por Interior, basada en el actual periodo electoral, es vista por los agentes como una mera excusa.

Los representantes alicantinos critican que el Gobierno sí utiliza herramientas como el real decreto para aprobar otras normativas urgentes, como los relativos a la vivienda.

Denuncian que se sienten tratados como "meros peones para las necesidades del Gobierno" y califican la paralización del acuerdo como una evidente falta de respeto hacia las plantillas.

La histórica reivindicación de la Guardia Civil y la Policía Nacional busca acabar con lo que consideran un agravio comparativo frente a policías autonómicas y locales, que sí gozan de la consideración de profesión de riesgo.

Desde AUGC Alicante lamentan que ambos cuerpos estatales sigan siendo tratados "como policías de segunda o tercera en cuanto a sus derechos económicos y sociales".

Este simple cambio de categoría tiene grandes consecuencias, pues los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están obligados a jubilarse a los 65 años para obtener la máxima pensión, que es de alrededor de 400 euros menos al mes que la de los agentes locales o autonómicos.

En España gozan de la calificación de profesión de riesgo los Mossos, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, los policías locales, los bomberos, los trabajadores ferroviarios e incluso los artistas, cantantes y bailarines.

La medida es aún más urgente, si cabe, debido al aumento sostenido de la criminalidad y a las cada vez más frecuentes alteraciones del orden público, como se ha ejemplificado con los saqueos de Barcelona en los últimos días.

Advierten de que el ejercicio de mantener la seguridad ciudadana exige hoy asumir un riesgo personal cada vez mayor, agravado por "un evidente deterioro del principio de autoridad".

Esta falta de protección acaba en los juzgados alicantinos. La sentencia más reciente fue dictada este mes de noviembre y condena a un hombre a pagar más de 8.200 euros tras agredir brutalmente a dos componentes del puesto principal de Torrevieja en octubre de 2025.

Lo que parecía era una llamada rutinaria por un altercado doméstico acabó con un agente sufriendo un esguince y otro con lesiones graves en la rodilla y un hematoma ocular que requirieron 112 días de rehabilitación.

Servicio en catástrofes

Las reclamaciones de los cuerpos van más allá de la delincuencia y recuerdan que los agentes suelen ser "los primeros intervinientes antes de la llegada de equipos especializados" ante accidentes y catástrofes naturales como las danas que han asolado recientemente la Comunitat Valenciana.

"Estos auxilios también son riesgos importantes inherentes a la actividad policial y al servicio al ciudadano. Estos deben ser valorados de cara a la edad de jubilación y al salario a percibir en esta nueva situación, como ya se reconoce en otras muchas profesiones", apuntan.

Pese al bloqueo actual, las asociaciones profesionales y los sindicatos policiales mantienen su voluntad de avanzar en las mesas para lograr en los despachos lo que consideran que se han ganado en la calle.

Sin embargo, desde Alicante se muestran críticos con la actitud de la Administración central y advierten de que el Ejecutivo actual parece querer esquivar el problema por si no continúa en el poder, dejando "el marrón a quien venga por detrás".