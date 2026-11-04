La Fiscalía solicita siete años de cárcel para un voluntario de una entidad LGTBI+ acusado de agresión sexual a un migrante

La Fiscalía ha reclamado siete años de prisión para un trabajador social y voluntario de una asociación LGTBI+ de Alicante, juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial por un presunto delito de agresión sexual contra un hombre migrante de nacionalidad senegalesa.

Según la acusación, la víctima llegó a España solicitando protección internacional por su orientación homosexual y fue derivado a la asociación por el servicio municipal de atención a personas migradas. El acusado le citó en su domicilio el 6 de diciembre de 2022 con el pretexto de entregarle ropa y calzado y realizarle un reconocimiento médico.

La versión fiscal sostiene que, cuando el migrante se desvistió para probarse las prendas, el procesado aprovechó la confianza que había creado al ofrecerse a ayudarle y cometió la agresión.

Durante el juicio, la víctima ha reafirmado los hechos y ha explicado que tardó unas dos semanas en denunciar porque acababa de llegar al país, no tenía red de apoyo y temía las consecuencias de encontrarse en situación irregular, sin permiso de residencia. También ha negado haber aceptado dinero por mantener relaciones sexuales con el acusado, aunque reconoció haberle pedido en dos ocasiones 80 euros prestados para pagar su habitación.

El acusado ha negado cualquier agresión sexual. Solo al ser preguntado por su defensa, ha asegurado que ofreció ayuda al migrante y que, ya en su casa, interpretó —debido a una supuesta reacción física y a la barrera idiomática, ya que no compartían idioma— que la víctima quería tener relaciones sexuales con él.

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