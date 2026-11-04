Colas en Action para conseguir la manta eléctrica más caliente para el invierno: 3 niveles de calor por 17,95 €

El frío empieza a hacerse notar y las tiendas Action cuentan con una solución para quienes quieren mantener la cama caliente durante los meses de invierno.

La cadena vende una manta eléctrica de 150 x 80 centímetros por 17,95 euros, que permite elegir entre tres niveles de temperatura y dispone de apagado automático.

Con la bajada de las temperaturas, toca recuperar la ropa de invierno, sacar las chaquetas del armario y preparar la casa para los días más fríos, -que en Alicante no suelen ser muchos. Y es que, cuando llega el momento de quedarse en casa, pocas cosas apetecen más que estar calentito bajo una manta, especialmente si permite reducir el uso de la calefacción.

Así es la manta eléctrica

Una de las opciones que ofrece la cadena es la manta eléctrica Carmen, un modelo de 60 vatios y color blanco pensado para colocar sobre un colchón individual. Sus dimensiones son de 150 x 80 centímetros y su precio es de 17,95 euros.

Entre sus características destaca un interruptor multicontrol que permite seleccionar tres niveles de calor, en función de las preferencias de cada persona. Además, incorpora protección contra el sobrecalentamiento y se apaga automáticamente después de 180 minutos.

El diseño también facilita su colocación, ya que incluye una goma elástica para fijarla al colchón y evitar que se mueva durante la noche. Tanto el interruptor como el cable pueden retirarse para lavar la manta.

Desde Action destacan que el producto permite "acostarte siempre en una cama calentita" y que, gracias a su sistema de sujeción, se mantiene en su sitio mientras se utiliza.

Otra manta eléctrica

Quienes busquen un modelo de mayor tamaño también tienen otra alternativa en las tiendas de la cadena. Se trata de una manta eléctrica de 130 x 180 centímetros, disponible en varios colores, que cuesta 34,95 euros.

Esta segunda opción incorpora nueve niveles de calor ajustables, protección contra el sobrecalentamiento y apagado automático después de tres horas. También cuenta con un cable extraíble, por lo que puede lavarse a 30 grados.

Por sus dimensiones, está pensada para utilizarse en diferentes espacios de la casa, como el sofá o la cama, mientras se ve una serie, se lee o se trabaja desde casa.

La manta 'Carmen' Action

Dónde encontrarlo

Quienes quieran consultar el producto, con el número 3006605, en las tiendas de la provincia pueden acudir a varios establecimientos de la cadena. En Alicante, Action cuenta con una tienda en la calle José María Hernández Mata, en Florida Baja, con horario de 9.00 a 22.00 horas.

También dispone de un establecimiento en la calle La Huerta, número 11, en San Vicente del Raspeig, abierto de 9.00 a 21.30 horas, y otro en la carretera de Elche a Santa Pola, número 5, en Santa Pola, con el mismo horario. Además, hay varias tiendas más repartidas por el resto de la provincia de Alicante.