El dilema de la Policía Local en la Comunitat: ¿se puede conciliar la agilización de las plantillas sin consenso laboral?

La aprobación de medidas administrativas y organizativas para los cuerpos de Policía Local a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos ha puesto en el foco la discusión sobre la gestión de la seguridad en los municipios en la Comunitat Valenciana.

La iniciativa del Consell persigue atender una realidad patente en decenas de ayuntamientos: la necesidad de flexibilizar estructuras, agilizar trámites burocráticos y proporcionar soluciones inmediatas ante la falta de cobertura en puestos clave de la escala de mandos.

No obstante, las organizaciones sindicales denuncian que la reforma de la Ley de Coordinación se haya introducido mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos sin pasar por la preceptiva negociación colectiva que fija el Estatuto Básico del Empleado Público.

También critican que se hayan eludido los órganos técnicos y deliberantes del sector, como la Comisión de Coordinación de Policías Locales, hurtando la participación de las mesas sectoriales y de los representantes legales en decisiones que alteran sustancialmente los derechos consolidados y las condiciones laborales de las plantillas.

En cuanto a las medidas de fondo, el malestar se concentra en las modificaciones que afectan a la carrera profesional y a la provisión de puestos, señalando la convalidación de diplomaturas o títulos propios para acceder a escalas superiores frente a la exigencia básica de grado universitario, así como la apertura de plazas directivas a perfiles externos en consistorios como Valencia capital.

Asimismo, rechazan la incorporación o reserva de cupos a militares, las restricciones en las permutas entre municipios, la alteración de escalas intermedias y la imposición de criterios de disponibilidad forzosa o armamento sin contar con el informe y consenso técnico de los profesionales.

En las Cortes Valencianas el PSOE ha presentado una proposición no de ley (PNL) de tramitación ordinaria presentada ante la Comisión de Emergencias e Interior. En ella, se insta al Consell de la Generalitat a derogar las modificaciones de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales que fueron introducidas mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos (Ley 5/2026), al considerar que se vulneraron los derechos de negociación colectiva y se eludieron los órganos técnicos de consulta.

Asimismo, la propuesta exige convocar de urgencia a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana para someter cualquier cambio sustancial al estudio e informe preceptivo de dicho órgano deliberante, obligando al Consell a dar cuenta en sede parlamentaria de las medidas adoptadas en un plazo máximo de tres meses.

El pronunciamiento del SPPLB refleja la división sindical ante la reforma: aunque apoya el límite de edad a los 40 años y la coordinación en emergencias, rechaza de plano medidas que considera ilegales o lesivas, como el cupo del 20% para militares, las restricciones a las permutas, la retroactividad impuesta en la movilidad y los accesos libres a plazas directivas en València capital en detrimento de la promoción interna ordinaria.

Eficacia contra diálogo

Para la Administración autonómica, la seguridad ciudadana exige respuestas proporcionales al ritmo de los tiempos, facilitando una capacidad de maniobra que permita a los consistorios responder ante contingencias, grandes eventos y situaciones de emergencia sin verse atrapados en dilatados plazos de tramitación.

Desde esta perspectiva institucional, el recurso a la legislación de medidas se justifica como una vía habitual y eficaz para dinamizar sectores que acumulaban cuellos de botella. Entre los objetivos de esta actualización figura la clarificación de las condiciones operativas de las plantillas, la homogeneización de los recursos técnicos y la revisión de los criterios que rigen la provisión de plazas directivas y técnicas.

Permitir la captación y convalidación de trayectorias consolidadas busca asegurar que puestos de alta responsabilidad operativa no queden desiertos en momentos críticos para la gestión urbana, al tiempo que se abordan debates técnicos sobre dotación de material defensivo y armamento adecuado para los retos diarios de la labor policial.

Sin embargo, el despliegue de estas novedades ha suscitado inquietudes legítimas en el ámbito representativo y sindical, así como iniciativas en sede parlamentaria que solicitan una reconsideración de ciertos puntos. Los representantes de los agentes no cuestionan la conveniencia de modernizar el marco autonómico, pero sí han transmitido su inquietud respecto a la necesidad de preservar los mecanismos tradicionales de carrera profesional.

Asuntos de particular sensibilidad, tales como las equivalencias académicas exigidas para el acceso a las escalas de mando, el sistema de permutas entre municipios o los criterios para la provisión externa de plazas en las grandes capitales, requieren un encaje preciso para no distorsionar las expectativas forjadas por los funcionarios a lo largo de años de servicio.

Asimismo, los colectivos policiales han puesto el acento en la conveniencia de canalizar cualquier reforma sustancial a través de los órganos colegiados previstos en la propia norma autonómica, destacando el papel consultivo y técnico de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

Se trata de asegurar que los profesionales directamente implicados en la seguridad de proximidad participen de manera activa en la definición de sus condiciones de trabajo, fortaleciendo la seguridad jurídica de cada uno de los cambios.