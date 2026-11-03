Momento de la intercepción del pesquero cargado con una tonelada de cocaína. Guardia Civil

Descubren más de una tonelada de cocaína oculta en un pesquero de Santa Pola y detienen a 10 personas

La Guardia Civil ha descubierto e intervenido 1.184 kilogramos de cocaína ocultos en un pesquero que había atracado en el puerto de Santa Pola, en una operación que se ha saldado con diez personas detenidas y otra investigada.

El alijo estaba distribuido en 40 fardos de arpillera, escondidos en diez recipientes de grandes dimensiones parcialmente cubiertos con redes de pesca para dificultar su detección.

Los traficantes operaban mediante una estructura organizada con un reparto de funciones entre quienes presuntamente recogían y transportaban la droga por mar y quienes prestaban apoyo desde tierra.

Mientras unos se encargarían de recibir la droga en alta mar y trasladarla hasta el puerto a bordo del pesquero, otro de los investigados presuntamente prestaba apoyo desde tierra mediante labores de vigilancia durante la llegada de la embarcación.

La investigación comenzó a principios de año, cuando los agentes recibieron información sobre la posible utilización de embarcaciones pesqueras para introducir sustancias estupefacientes a través de la costa alicantina.

A partir de ese momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en detectar movimientos compatibles con la recogida de cargamentos en el mar y su posterior traslado hasta puerto.

El 18 de septiembre, durante la mañana, los agentes detectaron movimientos sospechosos de una embarcación frente al litoral de la provincia e identificaron un pesquero que navegaba en dirección a Santa Pola.

Ante estos indicios, establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento para controlar tanto su recorrido como la actividad de sus tripulantes a su llegada al puerto. Asimismo, los agentes también detectaron a un hombre que presuntamente realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones de los pantalanes para alertar de una posible presencia policial.

Una vez atracada la embarcación, efectivos del Servicio Marítimo Provincial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC) accedieron al pesquero y localizaron los diez recipientes que contenían la droga.

La inspección permitió intervenir los 40 fardos, con un peso total de 1.184 kilos de cocaína.

En esta primera fase fueron detenidas tres personas y se realizaron dos registros domiciliarios en un piso de Elche y un chalet de Santa Pola, donde se intervino una embarcación, un vehículo y una motocicleta. Una estructura coordinada entre el mar y la tierra Las gestiones posteriores permitieron constatar un presunto reparto de funciones entre los implicados.

La investigación también permitió identificar a un grupo que operaba desde el propio puerto de Santa Pola y que actuaría de forma coordinada con quienes recibían la mercancía en el mar.

En una segunda fase de la operación se detuvo a siete personas y se investigó a otra más.

A los detenidos se les atribuye, presuntamente, un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los detenidos.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, con la participación del Servicio Marítimo Provincial y la USECIC, y con el apoyo de coordinación del Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de Alicante y dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche.