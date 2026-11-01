Pepe, agricultor: "Hace 30 años se plantaba un poco de todo pero ahora hay que priorizar por la falta de agua"

La escasez de agua ha cambiado la manera de cultivar en la Vega Baja alicantina. Pepe Ortuño, director de SAT Olé, la mayor exportadora española de alcachofas, resumía a EL ESPAÑOL en una entrevista anterior, el dilema con una frase que condensa el presente del regadío: "Hace 30 años se plantaba un poco de todo pero ahora hay que priorizar por la falta de agua".

Durante décadas, la empresa de San Bartolomé diversificó su producción con coliflores, coles, lechugas e hinojo. Pero, según explica Ortuño, hace seis o siete años los problemas vinculados al agua y al trasvase Tajo-Segura empezaron a condicionar cada decisión agronómica.

"Ahí nos vimos en la tesitura de: ¿a qué dedicamos el agua? ¿La dedicamos a productos menores o la centramos en lo que necesitamos?", relata el agricultor. La respuesta fue concentrar los recursos hídricos en la alcachofa, su producto estrella, y en el brócoli, un cultivo que complementa sus ventas y mantiene una demanda creciente en la cesta de la compra.

La estrategia no responde solo a criterios comerciales. En un contexto de restricciones, cada hectárea regada debe justificarse por su rentabilidad, su encaje en el mercado y su capacidad de sostener el empleo y la actividad exportadora. Para SAT Olé, la alcachofa representa ese núcleo irrenunciable.

"Somos la despensa de Europa, tanto aquí como en Campo de Cartagena, Lorca y Almería", afirma el director de SAT Olé. Esa ventaja competitiva, basada en cosechar cuando otros productores europeos no pueden hacerlo, se ve amenazada por unas condiciones climáticas cada vez menos estables.

Especializarse para sobrevivir

La apuesta por la alcachofa y el brócoli ha permitido a la empresa mantener su liderazgo exportador, aunque con un volumen muy inferior al de años anteriores. SAT Olé llegó a exportar 20.000 toneladas anuales de hortalizas; actualmente ronda las 6.000 toneladas, pese a seguir siendo el principal exportador español de alcachofas.

Francia continúa siendo su principal mercado, seguido de Alemania, Italia y Países Bajos. La compañía ha intentado compensar la menor disponibilidad de agua en la Vega Baja con producción en Granada y Albacete, una deslocalización que le permite alargar la campaña y disponer de producto de calidad al inicio y al final de la temporada.

Para Ortuño, priorizar no significa renunciar a la diversidad agrícola por capricho, sino adaptarse a un recurso que ya no permite mantener todos los cultivos con garantías. "¿Qué hacemos con el agua que tenemos?", plantea. Su respuesta ha sido proteger el producto que mejor define a la empresa y que sostiene sus relaciones comerciales de casi medio siglo.

Las palabras de Pepe Ortuño reflejan que la transformación de la agricultura intensiva del sureste está pasando de un modelo basado en la abundancia hídrica a otro de selección y eficiencia. La falta de agua ya no es una eventualidad puntual, sino un factor estructural que determina qué se siembra, cuándo se cosecha y dónde se invierte.