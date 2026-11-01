Empresa, Generalitat y UA coinciden en el PCA: la innovación necesita ecosistema, no acciones aisladas

La primera Jornada del Parque Científico de Alicante, coorganizada por el Parque Científico de Alicante (PCA) y EL ESPAÑOL de Alicante bajo el título Emprendimiento e innovación: construyendo el futuro de Alicante, celebrada el pasado miércoles 28 de octubre, dejó una conclusión nítida: la provincia dispone de talento universitario, tejido industrial, capacidad científica y una base empresarial sólida, pero necesita conectar mejor esas piezas para que las ideas se conviertan en empresas que crezcan, se internacionalicen y permanezcan en el territorio.

El encuentro reunió a la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Mónica Payá López; a la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante (UA), María Jesús Pastor; y a representantes de Aliaxis, Laboratorios Quinton, Curail e INTK Business Security, cuatro empresas del PCA.

La premisa de la jornada era debatir, en este espacio de innovación junto a la empresa, cómo la suma del talento universitario, las políticas públicas y la iniciativa privada resulta determinante para fortalecer la competitividad económica de nuestra provincia. Y esa ecuación -universidad, administración y empresa- fue el hilo conductor de todas las intervenciones y también el principal diagnóstico compartido por los ponentes.

Mónica Payá López subrayó que la Generalitat ha pasado de una etapa centrada en la mera creación de startups a otra orientada a la consolidación y el escalado. “No estamos ahora tanto en la creación de startups porque sí, eso creo que ha pasado ya la época de que surgieran cuantas más startups mejor y había que apoyar en fases sí, y ahora ya estamos en una fase más de escalado”, explicó. Para la directora general, el objetivo es que los proyectos innovadores no tengan que salir de la Comunitat Valenciana para encontrar financiación o apoyos: “Lo que queremos es que los proyectos que han nacido puedan quedarse en nuestro territorio”.

En materia de innovación, Payá detalló algunas de las líneas de apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, como las ayudas a los centros tecnológicos, dotadas con 15,5 millones de euros; las ayudas a la innovación para el desarrollo de productos innovadores, con 7,5 millones; y las ayudas de I+D para proyectos PIDSTEP Comunitat Valenciana o PIDICO, con una dotación de 10 millones. También destacó los programas de transferencia tecnológica, consolidación de resultados de investigación y apoyo a unidades científicas de innovación empresarial. “Hay mucha subvención dirigida precisamente a diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de productos, prototipos y pilotos”, afirmó.

Mónica Payá López, directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana. Iván Villarejo Alicante

La internacionalización ocupó otro de los ejes centrales. Payá explicó que la orden anual de promoción exterior puede cubrir hasta el 50% de los gastos elegibles de una empresa que se abre a mercados internacionales, desde participación en ferias y misiones comerciales hasta marketing digital, contratación de técnicos de comercio exterior o consultoría de implantación. Además, subrayó la red exterior de la Generalitat: “Estamos llegando ahora mismo a 62 mercados; cubrimos prácticamente todos los continentes”. Para las empresas tecnológicas y startups, recordó acciones específicas como la presencia en el Web Summit de Lisboa, la prospección de ecosistemas emprendedores en Nueva York, Boston y Miami, o la participación durante seis años en la feria tecnológica de Miami.

Mónica Payá “Lo que queremos es que los proyectos que han nacido puedan quedarse en nuestro territorio”

Desde la Universidad de Alicante, la vicerrectora María Jesús Pastor defendió que la transferencia de conocimiento no puede limitarse a publicar investigación, sino que debe llegar al mercado y a las empresas. “Tenemos una apuesta clara por impulsar que los resultados de investigación, al final, se apliquen, se aprovechen, lleguen a mercado o se conviertan en esas soluciones comercializables”, afirmó. La vicerrectora explicó que la OTRI universitaria, creada en 1989 y con más de 25 personas especializadas, realiza más de 250 reuniones y visitas anuales con empresas para detectar necesidades y proponer soluciones basadas en investigación.

Los resultados, según Pastor, son relevantes: la Universidad de Alicante firma más de 800 contratos de I+D al año, por un importe aproximado de más de siete millones de euros. “Nuestro territorio son empresas pequeñas y medianas y sí queremos y podemos dar ese servicio para que esas empresas que no pueden tener un departamento de I+D, pues sí tengan el laboratorio de I+D que es su universidad”, subrayó. También destacó la creación de 28 spin-off universitarias y el papel del Parque Científico como “otro eslabón más” de la cadena de transferencia.

M.ª Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante. Iván Villarejo Alicante

Pastor explicó además el programa institucional UA:emprende, que acompaña el proceso emprendedor desde la idea hasta la consolidación de la empresa. El recorrido comienza en el Centro de Empleo, con formación, concursos de ideas y estímulo emprendedor; continúa en la OTRI, con validación de mercado, modelo de negocio y estrategia empresarial; y culmina en el Parque Científico, con aceleración, acompañamiento y vinculación empresarial. “Cuando se crean, no es el final del camino; al contrario, es el principio de un nuevo camino y necesitan todo ese apoyo”, afirmó.

María Jesús Pastor “Tenemos una apuesta clara por impulsar que los resultados de investigación lleguen a mercado o se conviertan en soluciones comercializables”

El Parque Científico actúa como un eslabón adicional en esa cadena, al proporcionar un espacio de encuentro entre el conocimiento académico, las empresas y los emprendedores. La colaboración entre estos agentes no es una cuestión teórica: las experiencias de las compañías participantes mostraron cómo puede traducirse en nuevos productos, mejoras de procesos y oportunidades comerciales.

La experiencia concreta

En el encuentro han participado Olga Martínez, EMEA packaging manager de Aliaxis; Lucía Bort, executive director de INTK Business Security; Ana Brotons, directora científica de Laboratorios Quinton; y Adrià Vila, CEO y fundador de Curial (Startup diseño industrial). Las empresas ofrecieron la visión práctica de ese ecosistema.

Olga Martínez, de Aliaxis, explicó que la innovación en una multinacional industrial no puede encerrarse en un departamento: “La innovación no es que se organice en un único departamento que existe, el departamento de innovación, pero discurre a lo largo de toda la empresa”. La compañía trabaja en soluciones de eficiencia hídrica, recirculación de agua y mejora de materiales, un ámbito especialmente sensible en Alicante. “Partimos de soluciones de aprovechamiento de agua, de sistemas de recirculación”, señaló Martínez, quien también vinculó la innovación al cumplimiento de la normativa europea: “Nos hace ser más ágiles, porque tienes al final unos plazos”.

Olga Martínez, EMEA Packaging Manager de Aliaxis. Iván Villarejo Alicante

En su análisis, la representante de Aliaxis realizó una petición directa a los estamentos gubernamentales para favorecer el ritmo operativo de los negocios, expresando que “aprovechando que estamos aquí, ¿qué pediría? Pediría mejorar la agilidad; luego también por parte de la administración que dé más visibilidad, y agilidad y visibilidad, es decir, que también un poco nosotros nos comprometemos a seguirlo y a trabajar en ello, pero también que la administración pública dé más visibilidad y mejore los plazos”. Asimismo, Martínez valoró la riqueza de los ecosistemas compartidos para acortar tiempos y complementarse con empresas más pequeñas que permitan acelerar soluciones sin movilizar decenas de departamentos internos.

Olga Martínez “Aprovechando que estamos aquí pediría mejorar la agilidad y visibilidad por parte de la administración pública; que mejore los plazos, porque todo ese cumplimiento tiene un impacto directo en el coste y en el precio que paga el cliente".

Ana Brotons, directora científica de Laboratorios Quinton, defendió un modelo que combina tradición, ciencia y desarrollo industrial. “Para nosotros es importante mantener esa balanza entre tradición, lo que somos, lo que hemos sido y de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos”, explicó. La empresa, con 120 años de historia y presencia en la provincia de Alicante durante las últimas tres décadas, colabora con grupos de investigación de la Universidad de Alicante para entender el mecanismo de acción del agua de mar y desarrollar nuevos productos. “Nosotros podemos tener una idea, pero no vamos a saber ejecutarla con la misma capacidad que tiene un investigador”, reconoció Brotons.

Para Brotons, la universidad es una fuente de conocimiento y también un mecanismo de control de calidad científica. “Van a ser leales a la verdad: si algo no funciona es que te lo van a decir y ya sabes que tienes que pivotar”, afirmó. Explicó que esa colaboración ha permitido desarrollar productos vinculados a la salud digestiva, el sistema inmunitario y el ámbito deportivo, combinando agua de mar con probióticos y otros ingredientes de valor añadido.

Ana Brotons, directora científica de Laboratorios Quinton Iván Villarejo Alicante

La directora científica expuso también su propia vivencia de retorno tras años en el exterior, ensalzando que iniciativas como el Parque Científico hayan logrado derribar el muro conceptual que separaba la academia del ámbito laboral, un cambio que permite hoy a los estudiantes conectar de forma natural con las compañías sin percibir el entorno privado como un espacio ajeno o inaccesible.

Ana Brotons “Los investigadores de la universidad van a ser leales a la verdad: si algo no funciona, te lo van a decir y ya sabes que tienes que pivotar”

Adrià Vila, CEO y fundador de Curial, puso el foco en el diseño industrial como herramienta de competitividad. Su empresa nació al detectar que la capacidad productiva de Alicante no siempre se acompaña de una apuesta suficiente por la innovación. “Alicante tiene una industria muy potente y es un núcleo que fabrica para muchos tipos de sectores, pero no está aprovechando al 100% la capacidad innovadora que tiene”, afirmó. Vila criticó que muchas empresas sigan considerando el diseño un gasto y no una inversión: “Si hubiese hecho la inversión en diseño, tal vez se hubiese vendido solo”.

El emprendedor reconoció que el acceso a clientes empresariales y la construcción de una red de colaboradores especializados han sido los principales obstáculos para escalar. “El principal reto que hemos tenido es que se sepa que estamos y se sepa que hacemos”, dijo. En cambio, valoró positivamente la potencia de Alicante en protección industrial e intelectual: “Alicante es una potencia en eso y pensábamos que iba a ser más complejo”.

Adrià Vila, CEO y fundador de Curial. Iván Villarejo Alicante

El emprendedor situó además en la falta de suelo industrial y espacios adecuados uno de los factores que frenan la atracción de proyectos e inversiones de mayor calado hacia el territorio alicantino.

Adrià Vila “El problema es que se considera el diseño como un gasto y no como una inversión; se asume como gasto estructural tener un equipo comercial para intentar vender algo que no se vende, cuando con una inversión en diseño tal vez se hubiese vendido solo”

Lucía Bort, directora de INTK Business Security, explicó que la ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación minoritaria para convertirse en una necesidad empresarial. “En los últimos dos o tres años hemos visto un aumento exponencial de los ciberataques, sobre todo también con la integración de la inteligencia artificial”, afirmó. Según Bort, la concienciación ha cambiado: “Ya no tanto tenemos que buscar a las empresas, sino que las empresas nos buscan, porque ya han tenido muchos problemas y ya lo han sufrido”.

Frente a grandes operadores internacionales, INTK compite por cercanía, flexibilidad y perfiles senior. “La ciberseguridad al final es un servicio de confianza”, explicó Bort, quien añadió: “Nuestro servicio es muy cercano; no es que la empresa tenga a una persona a la que pueda levantar el teléfono y llamar y decir: ‘Oye, ¿qué ha pasado eso?’”. También destacó la importancia de las alianzas entre empresas del sector y reclamó una mayor formación especializada en ciberseguridad en la provincia.

Lucía Bort, executive director de INTK Business Security. Iván Villarejo Alicante

La especialista en ciberseguridad también advirtió sobre la trampa regulatoria que frena las ventas, afirmando que “una startup empieza su proyecto, busca financiación, busca modelo de negocio, busca mercado, busca inversores y luego llega un punto en el que tiene todo eso y resulta que necesita tres certificaciones para poder ejecutar el proyecto, poder lanzar y poder vender básicamente”.

Lucía Bort “Muchas startups se frenan porque tras buscar financiación, modelo de negocio e inversores descubren que necesitan certificaciones muy específicas para vender que no contemplaron y que les suponen año y medio más de espera”

En el debate final, los ponentes coincidieron en que Alicante no debe apostar por un único sector, sino por un entorno capaz de sostener varios ámbitos con potencial. Pastor mencionó los servicios digitales, la inteligencia artificial, la biotecnología y la salud, la seguridad, el agua, la agroalimentación, la economía circular y los nuevos materiales. “Yo no me focalizaría en un sector, sino en que en Alicante se están dando una serie de circunstancias favorables para generar empleo cualificado y para retenerlo”, afirmó.

Olga Martínez resumió las fortalezas y carencias del territorio. “Alicante necesita poco, pero desde el punto de vista de una empresa global presente en todo el mundo y con capacidad de atraer talento global, hay que reforzar las conexiones internacionales”, explicó. Para ella, la provincia cuenta con tejido industrial, calidad de vida, diversidad cultural y talento universitario, pero debe mejorar la conexión entre lo que ofrece el territorio, lo que necesitan las empresas y dónde está el talento.

El Parque Científico apareció como el espacio donde esas conexiones pueden materializarse. Martínez lo describió como un lugar para establecer “sinergias y alianzas con diferentes empresas y también confianza”. Brotons coincidió: “Estos foros nos sirven para un networking y ver que donde yo no llego tú sí que llegas o tú conoces a alguien que me puede ayudar”. Una conclusión unánime que ratificó a la I Jornada del Parque Científico de Alicante como un foro imprescindible para cartografiar los desafíos del tejido productivo provincial con rigor, autocrítica y visión compartida de futuro.

Esta acción ha sido desarrollada gracias al apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en su convocatoria de subvenciones para actividades no económicas desarrolladas por entidades del ecosistema de emprendimiento de la Comunidad Valenciana que fomentan, impulsan y promocionan la cultura emprendedora, para el ejercicio 2026 (EMENTI).