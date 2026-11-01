Confirmado por ley: el inquilino de una vivienda podrá ser expulsado un máximo de 3 años por molestias graves

Los problemas de convivencia entre vecinos pueden acabar en los tribunales cuando las molestias son continuadas y afectan al resto de residentes.

La legislación contempla medidas que van más allá de una simple advertencia, puesto que en los casos más graves, un juez puede privar al infractor del uso de la vivienda durante un máximo de tres años, aunque sea el propietario del inmueble.

Sin embargo, esta medida no se aplica automáticamente ante cualquier queja. Para que prospere, es necesario seguir un procedimiento legal y acreditar que las actividades denunciadas incumplen la normativa.

Entre las dudas más frecuentes se encuentra qué se considera una actividad molesta, quién puede denunciarla y si la comunidad de propietarios tiene capacidad para conseguir que un vecino abandone su casa.

Actividades molestas

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, regula estas situaciones en su artículo 7.2. El texto establece que tanto al propietario como al ocupante de una vivienda les está prohibido desarrollar actividades que estén vetadas por los estatutos, resulten perjudiciales para el inmueble o contravengan las disposiciones generales sobre actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Por tanto, la norma no limita estas conductas a los ruidos. También contempla otros comportamientos que puedan perjudicar a la finca o alterar gravemente la convivencia.

El procedimiento

Antes de acudir a los tribunales, el presidente de la comunidad debe requerir a la persona responsable que cese inmediatamente la actividad. Este aviso puede realizarse por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los propietarios u ocupantes.

El requerimiento incluye la advertencia de que, si persiste la conducta, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes. Si el infractor continúa, el presidente puede presentar una acción de cesación, pero necesita la autorización previa de la junta de propietarios, convocada expresamente para tratar este asunto.

Una vez presentada la demanda, el juez puede ordenar como medida cautelar el cese inmediato de la actividad. Para ello, deben aportarse tanto la acreditación del requerimiento fehaciente como el certificado del acuerdo adoptado por la junta.

Tiempo máximo

Si la sentencia da la razón a la comunidad, el juez puede ordenar el cese definitivo de la actividad y establecer una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Además, el artículo 7.2 permite imponer la "privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años". La duración depende de la gravedad de la infracción y de los perjuicios causados a la comunidad.

Cuando el infractor es un inquilino y no el propietario, la sentencia puede ir más allá y declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos sobre la vivienda, además de ordenar su "inmediato lanzamiento".

De esta manera, la legislación permite que un arrendatario pierda el derecho a permanecer en el inmueble cuando se acreditan actividades graves que perjudican a la comunidad de propietarios.