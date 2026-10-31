Ya es oficial: los trabajadores deben recuperar el tiempo que dedican a salir a fumar

Buena parte de los trabajadores de Alicante pueden estar reduciendo su jornada con salidas para fumar sin saber que deben recuperar el tiempo de sus pausas.

Con aproximadamente un 25% de la población adulta española fumadora, las pausas para el tabaco en mitad de la jornada han pasado de ser una simple costumbre tolerada a un asunto de riguroso control legal y corporativo.

La jurisprudencia reciente, avalada por los tribunales, ha clarificado que el tiempo dedicado a fumar no es tiempo de trabajo efectivo.

A diferencia de las pausas por necesidades fisiológicas, como acudir al baño, salir a fumar se enmarca en la categoría de interrupción privada. Por consiguiente, las empresas tienen la total potestad de exigir que esos minutos se compensen al finalizar el turno laboral.

El gran punto de inflexión que materializó esta doctrina fue la instauración obligatoria del registro de jornada.

La flexibilidad que reinaba en otros tiempos en muchas empresas ha desaparecido desde la irrupción del fichaje, que exige al trabajador registrar cada entrada o salida, y también cada pausa.

Por ejemplo, si un trabajador realiza varias paradas a lo largo del día en las que se demora 20 minutos, la empresa podría exigirle alargar su jornada esos 20 minutos para completar las horas diarias.

El abogado laborista, Juanma Lorente, advierte en un vídeo en redes que "la empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que pulses cuando sales y cuando vuelves. Ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de terminar tu jornada”.

Esta medida busca garantizar que la productividad y las horas de presencia efectiva no se vean mermadas por hábitos personales. En caso de que un trabajador se niegue a recuperar esos minutos, podría estar incurriendo en un incumplimiento de su jornada laboral, lo que abre la puerta a posibles sanciones disciplinarias.

Si bien, el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores estipula que, en jornadas continuadas superiores a seis horas, el empleado tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos.

Si el convenio colectivo sectorial califica expresamente este periodo como tiempo de trabajo efectivo, el trabajador es libre de destinarlo a fumar sin necesidad de devolver esos minutos.

Pero cualquier salida que exceda ese margen pactado, o que se produzca en convenios donde no se reconozca dicha retribución, deberá ser recuperada o descontada de la nómina.

Esta medida trata de evitar que aquellos trabajadores que fuman realicen menos horas de trabajo efectivo que un trabajador no fumador que permanece en su puesto y protege el derecho del empresario a no pagar ese tiempo, ya que son considerados, dependiendo del convenio, minutos de asuntos propios y deben devolverse a la empresa al terminar el turno.