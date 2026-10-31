María Flor, la casera de 76 años con un inquilino que no le paga desde abril de 2025 y al que no puede desahuciar por el decreto

"Yo me he portado con ellos de maravilla, pero ellos a mí me han hecho la vida imposible". María Flor Lerma, una asturiana de 76 años, resume así el conflicto que atraviesa con los inquilinos de su vivienda en Altea, quienes no le pagan la renta y además causan molestias vecinales con sus animales.

La propietaria lleva desde abril de 2025 sin cobrar el alquiler, continúa haciendo frente a algunos gastos del inmueble y se enfrenta a la paralización del procedimiento de desahucio, que estaba previsto para el pasado 9 de octubre, pero que tuvo que paralizarse, debido a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre vivienda y un informe municipal de vulnerabilidad.

Esta parálisis responde a la publicación de los Reales Decretos-ley 28/2026 y 29/2026, -actualmente solo está activo el segundo y pendiente de convalidación por la Diputación Permanente-, que extienden la suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad social hasta el 31 de diciembre de 2030 y obligan a la administración autonómica a abonar los alquileres atrasados cuando no existe alternativa habitacional pública.

En el caso de María Flor, la aplicación del decreto frenó en seco la vista oral en Benidorm y ha llevado a su letrado, Jaime de Lope, a reclamar unos 17.000 euros a las administraciones públicas.

El conflicto refleja la indefensión que sufren los pequeños propietarios en España a solo un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, unas urnas que podrían redefinir por completo el marco legislativo.

En primera línea de playa

La vivienda de María Flor se encuentra en primera línea de playa en la localidad alicantina de Altea. La familia la adquirió inicialmente como residencia de verano, pero después decidió alquilarla para ayudar a sufragar los estudios universitarios de sus tres hijos y complementar sus ingresos durante la jubilación.

El contrato se firmó en junio de 2017 con una renta mensual de 750 euros. Según los datos aportados sobre el caso, se trata de una cantidad inferior a los precios actuales de la zona, donde los alquileres de viviendas similares se sitúan entre los 1.500 y los 1.700 euros.

La propietaria explica a EL ESPAÑOL de Alicante que, tras la pandemia, aceptó reducir temporalmente el alquiler cuando los inquilinos cerraron su negocio de hostelería, una pizzería ubicada en la misma calle de la vivienda . Sin embargo, aquella ayuda inicial dio paso a una situación de impago que se prolonga desde abril de 2025.

El contrato de alquiler, al que ha tenido acceso este medio, está a nombre del cabeza de familia, que es el que se ha declarado en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según explica la propietaria, en la vivienda vive el matrimonio, de nacionalidad italiana, que tiene dos hijas, aunque una de ellas está viviendo fuera. Además, los vecinos aseguran que dentro del inmueble podría haber una veintena de animales, entre perros y gatos.

"Tras la pandemia fue cuando empezaron a pagar mal, algunos meses pagaban de menos y otros ni pagaban, y entonces tenía que reclamar. Pero, desde abril de 2025 fue cuando dejaron de pagar el alquiler de forma definitiva", detalla a este medio Lerma.

La familia, que reside en Oviedo, debe seguir afrontando algunos gastos fijos del inmueble, además de derramas comunitarias superiores a los 10.000 euros y un impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que alcanza los 800 euros anuales tras la actualización catastral municipal. Por suerte, se libran de pagar la luz y el agua, que sí están a nombre de los inquilinos.

María Flor asegura que necesita vender la vivienda para ayudar económicamente a sus hijos y nietos. La situación resulta especialmente difícil para ella y su marido.

"Tengo 76 años, mi marido 80 y no tengo por qué mantener un piso que, además de no producirme nada, me genera semejante cantidad de gastos", afirma.

La propietaria afirma que las reclamaciones de pago tampoco han servido para resolver el conflicto, y asegura que el último mensaje que tiene de la arrendataria es un emoticono con carcajadas.

Hasta 20 animales

Al impago se suma otro problema que ha trasladado el conflicto al conjunto del edificio. La comunidad de propietarios denuncia molestias, ruidos, fuertes olores y problemas de insalubridad que atribuye a la presencia de numerosos animales en la vivienda.

Según la documentación aportada por la comunidad de vecinos, en la vivienda habría una veintena de animales entre gatos y perros. La última notificación del presidente cifra entre 15 y 16 los gatos, de los que hasta 10 aparecen juntos en una de las fotografías de la terraza, que tampoco cuenta con un material protector para evitar caídas.

En las imágenes también se observan tres perros, y las actas de la comunidad recogen quejas continuadas por los ruidos y ladridos de varios de ellos.

Las mascotas de los inquilinos. Cedida

La comunidad de propietarios ha acordado emprender acciones legales contra los inquilinos y contra la propiedad por las molestias continuadas. El Ayuntamiento de Altea y la veterinaria municipal también han intentado inspeccionar el inmueble, aunque, según la información facilitada para el caso, los ocupantes se han negado a abrir la puerta.

"El presidente de la comunidad me llamó en varias ocasiones porque los estatutos no permiten tener veintitantos animales. Los vecinos me confirman que hay más de quince gatos y perros en el balcón, generando una insalubridad insostenible".

La paralización del desahucio

El procedimiento judicial constituye otro de los puntos centrales del conflicto. Según el abogado de María Flor, Jaime de Lope, del despacho López y Asociados, la vista por impago señalada en los juzgados de Benidorm se suspendió tras la presentación de un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Altea.

El letrado sostiene que el documento presentado por la defensa de los inquilinos recoge una situación económica vulnerable y la ausencia de una alternativa habitacional. También cuestiona que el informe tenga en cuenta únicamente la convivencia con una hija, sin incluir a otros miembros de la unidad familiar que, según afirma, residen en la vivienda.

La nueva normativa contempla mecanismos de suspensión de desahucios y obligaciones para las administraciones cuando se acredita la vulnerabilidad de los ocupantes y no existe una alternativa habitacional. Su aplicación, sin embargo, depende de las circunstancias del procedimiento y de los requisitos establecidos en la ley.

En el caso de María Flor, su abogado sostiene que la resolución judicial mantiene paralizado el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2030. El letrado resume así lo ocurrido en los juzgados de Benidorm:

"Llegamos al juicio a las diez de la mañana en Benidorm y el procedimiento se suspendió en base al decreto entrante porque el demandado aportó un informe de vulnerabilidad municipal".

El abogado considera que esta situación deja a su clienta sin ingresos por el alquiler y sin una solución inmediata para recuperar el inmueble. "El resultado es que una persona declarada vulnerable sin alternativa habitacional se mantiene en la vivienda del propietario hasta finales de 2030 sin pagar un euro".

Una reclamación de 17.000 €

Ante la paralización del procedimiento, la representación legal de María Flor ha iniciado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana. El despacho pide que la Administración asuma las cantidades adeudadas y los gastos derivados del proceso judicial.

La deuda por alquileres atrasados se sitúa entre los 13.000 y los 14.000 euros. A esta cantidad se suman los gastos de abogado y procurador, lo que eleva la reclamación total a cerca de 17.000 euros.

El abogado entiende que la Administración debe responder por las consecuencias económicas derivadas de la aplicación de las medidas de protección cuando no facilita una alternativa habitacional en los términos previstos por la normativa.

"Hemos pedido que la comunidad autónoma pague todas las rentas debidas y las costas del proceso, que rozan los 17.000 euros", afirma.

El letrado también cuestiona la incertidumbre sobre los plazos en los que la Administración responderá a la reclamación.

"Para suspender los lanzamientos la norma actúa de inmediato, pero para que la administración pague realmente al propietario alicantino, ya veremos con qué diligencia lo articulan", concluye.

El Real Decreto-ley 29/2026 fija que, ante la falta de alternativa habitacional pública, la administración autonómica debe asumir el pago al propietario.

En concreto, el texto del BOE dispone que "la administración competente en materia de vivienda asumirá los gastos necesarios para la compensación, que comprenderá, como máximo, la renta contractual dejada de percibir, así como costes de suministros impagados y las costas procesales", quedando subrogada automáticamente en la posición deudora.

Un mecanismo que garantiza sobre el papel la deuda a afectados como María Flor, pero cuya efectividad real dependerá de la agilidad administrativa de los cobros.