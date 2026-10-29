La huelga de maquinistas afecta a varios Cercanías entre Murcia y Alicante un día después del accidente en Urda

Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo este miércoles 28 de octubre, España entera está conmovida y buscando respuestas.

Una fecha que coincide en tiempo con la huelga de maquinistas de Renfe de todo el país para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria, que ya estaba convocada para este jueves antes del accidente.

Este paro voluntario está afectando a conexiones dentro de todo el país, aunque una de las rutas con mayores incidencias durante la primera hora de la jornada ha sido la que une Murcia y Alicante. De los seis primeros trenes de Cercanías programados entre ambas ciudades, solo uno ha llegado a circular, según los datos recogidos hasta las 9:00 horas.

Cancelaciones

En el sentido Murcia-Alicante, de los tres servicios previstos a primera hora con salidas a las 5:45, 6:45 y 7:30 horas únicamente ha circulado el tren de las 6:45 horas, según adelantaba La 7. Los otros dos han quedado suprimidos por la huelga convocada por Semaf.

La situación ha sido aún más complicada en sentido contrario. Ninguno de los tres trenes programados desde Alicante hacia Murcia, con salidas a las 5:45, 6:30 y 7:30 horas, ha llegado a realizar el trayecto.

Además, se ha suspendido el primer servicio Avant previsto desde Alicante hasta Murcia debido a la ausencia del maquinista que debía cubrir el recorrido. Las cancelaciones afectan así tanto a los viajeros que utilizan Cercanías como a quienes dependen de los servicios de alta velocidad de cercanía entre ambas provincias.

Cartagena y Valencia

La huelga también ha tenido repercusión en las conexiones ferroviarias de Cartagena. El tren de Media Distancia que debía salir a las 6:50 horas con destino Valencia, pasando por Murcia, no ha circulado.

Sin embargo, sí ha partido el servicio previsto a las 7:20 horas entre Murcia y Cartagena. Por su parte, la conexión de alta velocidad entre Murcia y Madrid funcionaba, hasta primera hora, conforme a los servicios mínimos establecidos para la jornada, sin incidencias comunicadas en esas circulaciones.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las horas punta —de 6:00 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas— y del 50% durante el resto del día. En Media Distancia se garantiza una media del 65% de los servicios habituales, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia el porcentaje se sitúa en el 73%.

A pesar de estos mínimos, Renfe ha registrado un seguimiento del 2,19% en el turno de noche y del 15,16% en el turno de mañana entre los maquinistas con capacidad para secundar el paro. En los Servicios Comerciales —AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity— se han suprimido 6 de las 48 circulaciones programadas, un 12,5%.

En los Servicios Públicos, que incluyen Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, se contabilizan un 17,04% de servicios mínimos suprimidos y un 28,64% de trenes sin salida. Las mayores afecciones se han registrado en Cercanías Madrid, con un 48% de servicios cancelados, y en Rodalies, con un 48,85% de trenes sin salida.

Entre los trenes afectados en estas relaciones figuran conexiones Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid; Madrid-Figueres; Madrid-València y Castelló-Madrid; así como servicios con origen o destino en Pamplona, A Coruña, Vigo, Lugo, Gijón, Alicante, León y Burgos.

Motivos de la huelga

La convocatoria fue realizada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) el pasado 16 de octubre. El sindicato reclama el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad ferroviaria, mejoras en los protocolos ante emergencias, contratación de nuevos profesionales y mayor fiabilidad de los trenes.

Semaf sostiene que estos compromisos permanecen bloqueados. Renfe, en cambio, defiende que ha cumplido las obligaciones asumidas y considera que parte de las reivindicaciones exceden sus competencias.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste para los viajes afectados por la huelga. Los pasajeros cuyos trenes resulten suprimidos recibirán información mediante SMS o correo electrónico, a través de los datos de contacto asociados a su reserva.

La compañía recomienda consultar el estado del tren antes de acudir a la estación y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos ferroviarios no imprescindibles durante la jornada de huelga.