Francisco Prado y maquinaría con la que crean las lápidas en su empresa de El Altet. Cedidas Cedidas

Francisco, el 'ángel del mármol' que ofrece sus lápidas a las víctimas del accidente de Toledo: "Puedo y quiero ayudar"

"Estoy muy afectado por todo lo que he visto y escuchado". Las palabras del empresario alicantino Francisco Pardo sobre el accidente ferroviario resumen el sentir de un país; y sus muestras de solidaridad lo enorgullecen.

Una vez más, tras una tragedia, el gerente y fundador de Mármoles Artísticos FJ Pardo, de El Altet, vuelve a extender su brazo a los afectados, poniendo a disposición sus lápidas de todas aquellas familias que las soliciten.

Tras haber colaborado con las familias de varias decenas de víctimas en la dana y haber ofrecido su catálogo de manera desinteresada a los afectados de Adamuz, vuelve a ponerse a disposición de las familias de este nuevo accidente.

Aunque aún es pronto, pues se siguen identificando a las 68 víctimas mortales que ha dejado la colisión entre un tren de Renfe y uno de Iryo en la provincia de Toledo, Pardo asegura que pondrá sus lápidas "en cualquier punto de España" para aportar su grano de arena en estos difíciles momentos.

El empresario asegura que "no hay fecha; pueden pedirla este mes, el que viene, el año que viene o cuando sea, porque aún es pronto para asimilar el desastre".

El alicantino ya puso a disposición de los familiares de los 46 fallecidos en el accidente del pasado mes de enero de Adamuz su catálogo, pero sus buenas intenciones se perdieron en la cascada de información que provocó el suceso.

"En el caso del accidente de Huelva, intenté contactar con varias personas, pero al final no pude hacer nada porque nadie se puso en contacto conmigo. Llegué a hablar directamente con el obispo de Huelva, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva y con un abogado que estaba al frente de la asociación de afectados. Gasté todos mis cartuchos para intentar colaborar, pero lamentablemente no tuve respuesta", lamenta.

Ayuda en Valencia

Dos años antes, en la dana de Valencia, sí pudo expresar su solidaridad entregando alrededor de 20 lápidas de los 233 fallecidos.

"Durante la dana hice una comunicación en algunos medios de comunicación y dejé a una persona encargada directamente en Valencia. De este modo, las personas que lo necesitaban podían llamar directamente a mi teléfono o al de este encargado", recuerda.

Esta estrategia consiguió que el mensaje llegara a los afectados y envió a una persona al domicilio de las familias con un catálogo para que eligieran el trabajo.

"Tomaba las medidas correspondientes en el cementerio y, una vez que yo fabricaba la lápida en la empresa, se la llevábamos para colocarla en el cementerio sin coste alguno. Aunque algunas familias me llamaron para agradecerlo, yo no esperaba recibir nada a cambio", destaca Pardo.

Al final colocaron unas 20 lápidas en distintas ubicaciones, "aunque me hubiera gustado haber hecho las 200 y pico si hubiera sido necesario", reconoce.

Su gesto no quedó ahí, pues entregó un vehículo, material y reformas a múltiples afectados.

"Cuando pude acercarme a Paiporta, fui a ver a un amigo que tenía una fábrica del mismo sector que la mía y vi sus instalaciones totalmente llenas de barro, con una furgoneta casi nueva completamente inservible. En mi empresa disponíamos de seis furgonetas, así que decidí regalarle una", sostiene.

En ese mismo pueblo se enteró de que una señora que había perdido su peluquería y que había cerrado recientemente un negocio de peluquería y masajes, le invitó a que se llevara en un furgón todo el equipamiento y material que necesitase.

Así, al enterarse de que en la zona afectada por la dana había edificios sin ascensor operativo o sin movilidad, ayudó a instalar un ascensor en un edificio golpeado por la riada.

Gestos invisibles que hace por voluntad propia y "sin necesidad de hacer noticia de ellos", asegura con humildad.

El origen de esta vocación altruista con el vecino caído le viene de un suceso traumático experimentado con sus hijos.

"Estuve a un segundo de perder a dos de mis hijos por mi culpa y se salvaron de milagro. Creo que aquel suceso me dio la fuerza. Hay gente que quiere ayudar y no puede; eso es jodido. Yo puedo hacer ciertas cosas y quiero ayudar", concluye.