La otra campaña detenida por el accidente de Urda: el candidato del PSOE de Benidorm es jefe de prensa de Óscar Puente

La campaña municipal del PSOE de Benidorm con el periodista Pere Rostoll como candidato llevaba semanas desplegada con una intensidad inusual para los siete meses anteriores a los comicios. El candidato socialista, jefe de Comunicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, había construido una presencia constante en redes sociales bajo etiquetas como #CambioEnBenidorm, #Benidorm2027 y #PereRostollAlcalde, con mensajes de proximidad, crítica al Gobierno municipal y propuestas para “recuperar” la ciudad. Una estrategia frustrada por el accidente ferroviario de Urda, con 69 fallecidos y su ministerio en el foco de todas las acusaciones.

El proyecto de Rostoll, presentado en septiembre como candidato del PSOE para las municipales de 2027, se apoyaba en una retórica participativa -la “libreta y el boli rojo”- y en propuestas como una tasa turística para “ricos” y la recuperación de un discurso de “hombre fuerte” para el partido en Benidorm. También en los lemas generales del PSOE nacional durante los últimos tiempos, en la dialéctica "vivienda o fondos buitre; vivienda o desahucios; vivienda o áticos".

Pero desde este miércoles esa agenda ha quedado suspendida de facto por la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, donde un AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo detenido en la vía. El accidente, ocurrido hacia las 8.53 horas del miércoles, ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, según las cifras facilitadas por las autoridades. La magnitud de la catástrofe ha convertido por segunda vez en un año a Puente y su equipo en el centro de todas las críticas como principal responsable de los transportes españoles. Y especialmente a su equipo de comunicación, encabezado precisamente por Rostoll.

Rostoll apareció junto a Puente en la comparecencia celebrada en el centro de control de Adif en la estación madrileña de Atocha, la primera del ministro tras el siniestro. No fue un acompañamiento meramente protocolario: según recogen algunos medios, el director de Comunicación del Ministerio intentó cortar la rueda de prensa a los doce minutos, anunciando que sería la “última pregunta”, justo cuando los periodistas encadenaban preguntas sobre una posible dimisión de Puente y sobre las circunstancias del accidente.

La escena resultó especialmente delicada para un candidato municipal que hasta hacía dos días mantenía una actividad electoral intensa en TikTok y otras redes, y que ahora veía cómo su imagen quedaba asociada a la gestión comunicativa de una de las mayores crisis ferroviarias del año.

Atrás quedaban años de oficio periodístico en el que Rostoll fue especialmente implacable con políticos como Federico Trillo en el caso Yak-42 y otras polémicas locales y provinciales. También como político (ya en nómina del Ministerio), con ataques en redes (especialmente en X) a otros políticos como Carlos Mazón que recuerdan mucho a los de su jefe, Óscar Puente. Incluso contra Alberto Núñez Feijóo.

Tuit de Pere Rostoll en red social X el 3 de diciembre de 2025. E.E.A.

La comparecencia fue criticada casi de inmediato por varios frentes. Puente tardó unas seis horas -desde el accidente de la mañana hasta media tarde- en explicar públicamente lo sucedido, un silencio que algunos medios destacaron como uno de los puntos más cuestionados de la gestión. Cuando finalmente compareció, lo hizo durante apenas una media hora, un tiempo que la conocida periodista Ana Pastor calificó de “impresentable” teniendo en cuenta la gravedad del suceso, y en el que los periodistas apenas pudieron formular preguntas.

El tono del ministro tampoco ayudó a calmar la tensión. Puente pidió a los periodistas que escucharan sus explicaciones antes de preguntar, advirtiendo de que, si no, aquello “se convierte en un interrogatorio”. La actitud “arrogante” en la que en varios momentos pidió silencio a los medios resultó impropia de quien debe rendir cuentas de su gestión. La combinación de brevedad, tensión y el intento de cierre por parte de Rostoll alimentó la percepción de que la comparecencia buscaba más contener el daño que aclarar lo ocurrido. Más tarde llegaría la filtración de audios del centro de control con los trenes previos al accidente que algunos medios consideran que puede ser ilegal.

Pere Rostoll, a la izquierda, con öscar Puente el día del accidente de Urda. E.E.A.

La respuesta de Puente sobre su continuidad también generó confusión. Aunque varios titulares hablaron de que el ministro “descartaba dimitir”, otros medios matizaron que su frase literal fue “No estoy pensando en mí”, sin una negativa categórica. El Diario de Madrid señaló esa discrepancia entre el titular y lo realmente dicho. Puente calificó el suceso de “inexplicable” e “inverosímil”, apuntó a una decisión del centro de control de Adif que habría permitido reanudar la marcha del AVE con normalidad pese a que el Iryo seguía detenido, y defendió que “el sistema ferroviario es seguro”.

La imagen que quedó de la comparecencia reproducida en todos los medios de comunicación fue la de un ministro en la defensiva, rodeado de un equipo de comunicación que parecía más interesado en limitar las preguntas que en facilitarlas.

Para Rostoll, el efecto sobre su campaña es inmediato. La agenda local queda congelada, los mensajes electorales desaparecen de primer plano y el candidato se convierte, por unas horas al menos, en un personaje secundario pero visible de la crisis nacional. Sensación de cercanía y escucha activa en redes como candidato junto a una contención forzosa como jefe de prensa del ministerio estos días, contrastan en la misma persona.