El AVE de Alicante, primero en inaugurarse con el moderno sistema de seguridad que Toledo debía tener desde 2021

El accidente ferroviario en Urda ha vuelto a exponer la deficiente gestión de los sistemas de seguridad de la alta velocidad en España y el diferente ritmo de su aplicación según el territorio. Esta brecha entre vías hace que tramos como el Albacete-Alicante cuenten, desde su inauguración, con lo último en seguridad: el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en su nivel 2, que podría haber evitado el siniestro en un corredor que aún emplea el anticuado sistema LZB de los años noventa.

La histórica línea Madrid-Sevilla tenía adjudicado el sistema desde 2021 y debía utilizar desde el pasado mes de enero la tecnología que protege los trenes que circulan por Alicante, pero las fases de prueba se alargaron y su implantación seguía pendiente.

El tren AVE de Renfe impactó contra el Iryo detenido cuando el sistema de seguridad alemán LZB, instalado en 1992, había dejado de funcionar por un error informático.

En el lado opuesto está el tramo Albacete-Alicante, inaugurado en 2013, que supuso un hito en España por contar con el moderno ERTMS de nivel 2 desde su comienzo, mientras que otras líneas modernas, como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, se inauguraron con el ERTMS de nivel 1 y se fueron modernizando después. Siendo la línea Madrid-Barcelona la primera en operar con el nivel 2 en 2011.

La nueva infraestructura, de 165 kilómetros de longitud, permitió reducir inicialmente en 50 minutos el tiempo de viaje entre Madrid y Alicante, hasta dejarlo en dos horas y veinte minutos, aunque progresivamente se fue reduciendo hasta alcanzar las dos horas y cinco minutos.

De este modo, el ERTMS de nivel 2 facilitó el aumento progresivo de la velocidad hasta los 300 km/h en tramos puntuales.

Sin embargo, al superar Albacete y enfilar hacia Cuenca y Madrid, el tren ingresa en una infraestructura inaugurada años antes, por lo que conviven superpuestos el ERTMS 2 y las balizas físicas 1 por si el sistema fallara.

En su nivel 1, el sistema automático funcionaba mediante eurobalizas físicas colocadas en la vía, que transmiten información al tren cuando pasa sobre ellas. Sin embargo, en el corredor de Alicante, Adif y el Ministerio optaron por implantar el ERTMS de nivel 2, con el sistema analógico de emergencia ASFA Digital como respaldo.

Este nivel 2 funciona como un piloto automático basado en un sistema de radiocomunicaciones ferroviarias (GSM-R). El tren y el centro de regulación y control están conectados permanentemente por radio.

El ordenador de a bordo conoce en todo momento su posición, la velocidad máxima permitida y la distancia respecto al tren precedente. Si el maquinista supera la curva de frenado calculada dinámicamente, el sistema asume el control y detiene el convoy sin necesidad de recibir información a través de una baliza física en ese momento.

Pero los trenes que circulan entre Sevilla y Madrid no cuentan con esta misma tecnología de protección en servicio.

La gestión de la incidencia permitió que este miércoles se produjera un error humano en una vía por la que circulan trenes a más de 200 kilómetros por hora, con un balance de 74 fallecidos hasta el momento.

Como el sistema ERTMS seguía sin implementarse y el de apoyo ASFA no se activó, se dio pie al error personal del controlador que indicó al maquinista de Renfe que retomara la marcha con normalidad.

El sistema LZB con el que contaba la vía funciona mediante un cable tendido entre los carriles. A través de él se transmite información sobre la posición del tren, su velocidad y los itinerarios establecidos.

Los datos llegan al centro de control y al propio tren, cuyo sistema de a bordo determina la velocidad máxima permitida. De este modo, el maquinista puede consultar la información en su pupitre sin necesidad de fijarse exclusivamente en la señalización lateral.

El verdadero riesgo aflora cuando este sistema falla. En situaciones de degradación o avería, los trenes deben circular conforme a los procedimientos de seguridad establecidos, que pueden exigir el uso del ASFA.

El verdadero riesgo aflora cuando este sistema falla. En situaciones de degradación o avería, los trenes deben circular al amparo del ASFA, un sistema básico que solo frena el tren si el maquinista ignora una baliza puntual en rojo, multiplicando la carga mental del conductor y la exposición al fallo humano.

Sistema falible

A pesar del blindaje que supone el ERTMS para Alicante, la tecnología no es un escudo infalible, pues las incidencias técnicas siguen siendo el punto débil de la seguridad y se han reportado casos donde se ha mostrado esta vulnerabilidad.

El ejemplo más claro ocurrió en el propio corredor de Levante con un grave incidente en 2024 en el tramo de Cuenca. Un tren AVE que operaba bajo la protección del ERTMS rebasó indebidamente una señal de parada.

La investigación reveló que, ante anomalías en la señalización, el centro de mando autorizó al maquinista a realizar maniobras en modo manual, asumiendo todo el riesgo desde su cabina desde ese momento, al igual que sucedió en Urda.

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya alertó entonces de la vulnerabilidad que supone este tipo de incidencias y la tragedia de Toledo, en una vía con un sistema de anterior generación, ha expuesto el peligro de la falta de inversión para solucionarlas.