Alicante-Elche se consolida entre los aeropuertos más valorados de Europa con una puntuación de 4,35 sobre 5

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha logrado una destacada cuarta posición en un nuevo estudio de AirHelp sobre la reputación de los aeropuertos europeos en Google. La terminal alicantina obtiene una puntuación ponderada de 4,35 sobre 5 y una valoración media de 4,4 estrellas, a partir de 29.250 reseñas de usuarios.

El análisis, elaborado a partir de las opiniones publicadas en Google hasta el 1 de octubre de 2026, examinó 328 aeropuertos del continente. Solo se incluyeron instalaciones con más de 500 valoraciones, mientras que quedaron fuera los aeropuertos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Un podio liderado por Tallin

Tallin encabeza la clasificación europea con 4,42 puntos y una media de 4,6 estrellas, la nota más alta junto a la del aeropuerto irlandés de Shannon. Le siguen Estambul, con 4,39 puntos, y Oporto, con 4,36, de modo que Alicante-Elche se queda a solo 0,07 puntos del primer puesto.

Helsinki-Vantaa, con 4,34 puntos, queda justo por detrás del aeropuerto alicantino. La diferencia entre los cinco primeros es mínima, lo que refleja la alta valoración que los pasajeros otorgan a estas infraestructuras.

España en el top 100

El desempeño español es notable: 22 de los 35 aeropuertos analizados aparecen entre los cien mejores de Europa. Después de Alicante-Elche, los mejor clasificados son Fuerteventura (15.º), Santiago de Compostela (17.º), Menorca (19.º) y Gran Canaria (26.º).

Madrid-Barajas ocupa el puesto 42, con 4,1 estrellas y 52.304 reseñas, mientras que Barcelona-El Prat se sitúa en el 97, con 4,0 estrellas y 70.642 opiniones. El estudio no se limita a la nota media: pondera también el volumen de reseñas, dando mayor peso a los aeropuertos con más valoraciones.

Los peor valorados

En el extremo contrario se encuentran Beauvais-Tillé, en Francia; Heraclión, en Creta; y Tivat, en Montenegro. Beauvais-Tillé cierra la lista con 2,5 estrellas y 2,67 puntos, seguido de Heraclión, con 2,6 estrellas y 2,73 puntos, y Tivat, con 2,4 estrellas y una puntuación ponderada de 3,00.

La brecha entre Tallin y Beauvais-Tillé —casi dos puntos— evidencia las grandes diferencias que pueden existir en la experiencia del viajero según el aeropuerto europeo del que se trate.

Retrasos y cancelaciones

Ante incidencias como retrasos, cancelaciones, overbooking o conexiones perdidas, el Reglamento europeo (CE) n.º 261/2004 establece una serie de protecciones para los pasajeros. La norma cubre los vuelos que salen de la Unión Europea y los que llegan a la UE desde países terceros cuando los opera una compañía aérea europea; los vuelos con salida del Reino Unido se rigen por el Reglamento UK261, que prevé indemnizaciones de hasta 520 libras.

Según la duración del retraso y la distancia del trayecto, la aerolínea debe ofrecer comida y bebida —generalmente a partir de las dos o cuatro horas—, así como alojamiento y transporte si es necesario pernoctar fuera. En caso de cancelación o denegación de embarque, el pasajero puede elegir entre un vuelo alternativo o el reembolso completo del billete; si el retraso alcanza las cinco horas, también puede solicitar ese reembolso.

Además, puede corresponder una compensación económica de hasta 600 euros por persona cuando la llegada al destino final se produzca con más de tres horas de retraso, la cancelación se comunique con menos de 14 días de antelación o se deniegue el embarque, siempre que la causa sea atribuible a la aerolínea y no responda a circunstancias extraordinarias. El Convenio de Montreal, por su parte, ampara a los viajeros ante daños, retrasos o pérdidas de equipaje, con límites de indemnización en torno a 1.800 euros.