¿Trasvase progresista en el Senado por Alicante?: un PSOE más fuerte a costa de sus socios no alteraría el actual reparto

El mapa electoral de la provincia de Alicante afronta una de las confrontaciones más complejas y determinantes de los últimos años en la votación a la Cámara Alta. En el nuevo escenario político del acuerdo nacional entre PP y Vox confluye la ingeniería de pactos, la aritmética de las listas abiertas y el comportamiento real de los bloques ideológicos. Por eso, frente al tradicional reparto, la decisión de la izquierda de articular una confluencia unitaria entre el PSPV-PSOE, Compromís y EU para disputar la hegemonía provincial ha forzado una respuesta inédita en el centro derecha.

La decisión del PP de inscribir su candidatura completa de tres nombres -encabezada por Eva Ortiz y Agustín Almodóbar, junto a una prácticamente desconocida María Francisca Sempere como tercera opción-, combinada con la postulación en solitario por parte de Vox de la vicealcaldesa de Elche, Aurora Rodil, ha abierto un abanico de hipótesis electorales que van desde el vuelco total hasta el mantenimiento de la situación actual.

Entre estas hipótesis surge con frecuencia la conjetura de si el resultado provincial podría desembocar en un reparto salomónico de dos senadores para la derecha y dos para la izquierda. Sin embargo, la naturaleza del sistema mayoritario de listas abiertas con voto limitado descarta casi por completo este escenario de empate.

Al elegirse cuatro plazas con un tope de tres marcas por papeleta, el bloque que obtiene la primera posición acostumbra a concentrar de manera automática tres representantes, dejando únicamente el escaño de consolación a la segunda candidatura.

La disciplina electoral habitual en las urnas del Senado, donde el votante marca en bloque las cruces de su opción política, hace que los aspirantes de una misma lista alcancen registros casi calcados, alejando la posibilidad de que se produzca una fractura intermedia que permita un reparto equitativo a dos bandas.

El factor verdaderamente determinante para alterar el equilibrio de fuerzas radica en cómo responda el electorado progresista a la lista unitaria. Sobre el papel, sumar los sufragios que obtuvieron por separado socialistas y los nacionalistas y comunistas el 23 de julio de 2023 situaría a sus tres candidatos por encima de los 400.000 respaldos. No obstante, existe la variable crucial de que este movimiento no genere una movilización expansiva neta, sino que funcione como un escenario de suma cero donde el PSOE crezca únicamente canibalizando los apoyos de sus aliados a la izquierda.

Si el avance socialista se produce a expensas de Compromís y del espacio de Sumar sin captar electores de la abstención ni restar votos al centro derecha, la bolsa conjunta de la confluencia quedará congelada en su techo previo, desvaneciendo el pretendido efecto multiplicador de la papeleta compartida.

En el bloque conservador, la estrategia diseñada encierra sus propias contradicciones aritméticas frente a ese desafío. El planteamiento del PP sostiene que situar como número tres a un perfil técnico y de menor notoriedad política facilita que el electorado de Vox y el votante conservador local concentren de manera natural sus preferencias en los dos primeros cabezas de lista populares y en la figura de Rodil. En una contienda puramente interna dentro de la derecha, es perfectamente factible que la vicealcaldesa ilicitana consiga superar en votos a la tercera aspirante del PP y erigirse en la tercera opción más votada del espacio conservador.

Sin embargo, la persistencia de cuatro candidatos en liza para solo tres casillas disponibles dispersa inevitablemente una parte del voto por inercia de la papeleta oficial, reduciendo la fuerza de corte de esa tercera plaza frente a la terna compacta de la confluencia.

Ante este cruce de variables, la pugna por la Cámara Alta en Alicante se proyecta como una contienda de todo o nada. Si la izquierda unida logra movilizar un excedente real de votantes y el bloque conservador fragmenta sus apoyos entre los cuatro nombres en juego, los tres aspirantes progresistas podrían alzarse con la mayoría, limitando a la derecha a retener un único escaño correspondiente al candidato más votado del PP.

Por el contrario, si la izquierda se estanca en su trasvase interno de votos y el electorado conservador logra coordinar sus tres marcas en favor de los dos primeros nombres populares y la candidata de Vox, el bloque de derechas preservará la hegemonía del histórico tres a uno. La contienda descarta así las soluciones intermedias y deja el desenlace en manos de la capacidad de cada bloque para disciplinar a sus votantes en la papeleta sepia.