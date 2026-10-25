La Policía Nacional detiene a un varón tras ser interceptado transportando 255.000 cajetillas ilegales de tabaco

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a un varón, por su presunta participación en los delitos contra la Ley de Contrabando y contra la Propiedad Industrial.

El detenido circulaba a bordo de un camión transportando un importante cargamento de tabaco ilegal, tal y como ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Benidorm se desplazaban hacia la localidad de Dénia con el objetivo de prestar auxilio e intervenir ante las situaciones de emergencia causadas por la dana Adam.

Durante el trayecto, los agentes observaron un camión de grandes dimensiones detenido en el arcén de la autopista, el cual generaba un peligro evidente para la circulación.

Al parar para auxiliar al conductor y garantizar la seguridad de la vía, el chófer, ante la presencia de los agentes, comenzó a mostrarse extremadamente nervioso e inconexo al responder sobre su destino y la carga que transportaba.

De hecho, según han detallado, llegó a manifestar que lo que llevaba eran servilletas, mientras que la carta de porte de la carga del camión indicaba otros productos.

Ante la incongruencia de las explicaciones y la documentación entregada, los agentes inspeccionaron el remolque descubriendo 17 palets ocultos bajo film negro repletos de cajetillas de tabaco ilegales.

El recuento final arrojó una incautación total de 255.000 cajetillas (correspondientes a 5.100.000 cigarrillos), cuya valoración económica ascendería a 1.440.750 euros, cifra que excede del límite legal fijado para la tipificación del delito de contrabando.

Tras la intervención se llevó a cabo la detención del conductor como presunto autor de los delitos contra la Ley de Contrabando y contra la Propiedad Industrial. El detenido contaba con antecedentes policiales por otros delitos.