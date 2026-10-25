Giuliano Bevilacqua, 60 años tras la cámara: de Maradona a investigar los casos Kennedy, Luther King y Watergate

El nombre de Giuliano Bevilacqua está escrito en piedra entre los más grandes profesionales de la fotografía deportiva. Para la eternidad quedan instantáneas como la 'mano de Dios' que capturó de Maradona o la de Sebastian Coe en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Pero, además de sus 30 Juegos y 16 mundiales, el italiano afincado en Alicante también ha cubierto casos que marcaron la historia reciente de Estados Unidos, como la muerte de Kennedy, Martin Luther King o el escándalo de Watergate.

A sus 85 años, Bevilacqua sigue en activo. Su último gran desplazamiento fue para cubrir el Mundial de 2026 y su último lienzo fue la final entre España y Argentina.

Su carrera como fotógrafo deportivo tuvo su primer hito en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y, 64 años después, aún mantiene la chispa para cubrir los de Los Ángeles en 2028, su segundo evento en la ciudad tras los de 1984.

Sin embargo, su conexión con Estados Unidos va más allá de las Olimpiadas, pues allí realizó algunas de sus mejores investigaciones, de las que se siente más orgulloso al echar la vista atrás en su carrera.

En la terraza de una cafetería de Alicante donde acude a desayunar religiosamente todas las mañanas, el italiano recuerda sus trabajos más allá del deporte, una faceta no tan conocida y que reivindica orgulloso.

Al ser cuestionado por sus mejores fotos, lo tiene claro. "Uno de los casos más importantes de mi vida fue el Watergate, que obligó al presidente Richard Nixon a irse. Yo encontré al guardia de noche del edificio del complejo Watergate que destapó todo", comenta.

"Él estaba encargado de controlar el aparcamiento y una noche vio que habían colocado esparadrapos en la cerradura de una puerta. Cuando volvió tiempo después y vio que habían quitado el esparadrapo, avisó a la policía y detuvieron a los espías de la CIA", explica el italiano.

Y siguió la pista de los espías hasta la cárcel para conocer de primera mano el escándalo del momento.

Bevilacqua cuenta que "Nixon tuvo que meter a esos espías en una cárcel en la base naval de Eglin, en Florida, que más bien se parecía a un club de campo con pistas de tenis y matorrales llenos de flores. Mi logro más importante fue que, siendo un don nadie, conseguí convencer al director de la cárcel para que me permitiera entrevistar a los espías y hacer fotos del lugar para demostrar cómo vivían".

Otras de sus investigaciones en suelo americano le llevaron a "arriesgar la vida", según relata.

"Fui a Dallas a investigar el asesinato de Kennedy después de que hubieran matado a 12 personas. Estuve buscando dónde vivía la madre de Lee Harvey Oswald, el primer acusado; encontré su casa y estuve entrevistándola. La casa estaba completamente controlada por el FBI o la CIA. En mi investigación mantengo mis dudas de que él fuera el autor de los disparos; para mí fue un complot", apunta.

También cubrió el asesinato de Martin Luther King. "Entrevisté a su escolta, a quien la policía de Memphis había alejado del motel con una excusa justo antes del atentado. Descubrí que era poco probable que le dispararan desde el ángulo oficial y que era más probable que los disparos vinieran desde detrás de unos matorrales en el patio del motel".

Publicó su trabajo como freelance en algunas de las revistas más prestigiosas de la época, como la italiana Oggi, "la más importante de Italia", afirma.

Otra de sus aventuras le llevó a rastrear y entrevistar al general Paul Tibbets, piloto de la misión atómica sobre Hiroshima.

"Era el piloto del Enola Gay que descargó la bomba atómica sobre Hiroshima. Lo encontré en Estados Unidos y volé con él en su avión privado cuando ya estaba retirado", recuerda como uno de los momentos más especiales de su carrera.

"Yo era un chico muy curioso y me metía en todos los fregados. Tenía los viajes prácticamente gratis o a 50 dólares porque trabajaba en la agencia de una compañía aérea escandinava. Veía que este hombre aún vivía y fui a buscarlo para hacer un reportaje".

Y subraya que "en los años 70 no había internet ni Google; tenía que informarme y buscar por la calle. Tampoco podía demostrar nada ni presentarme con recortes de prensa, pero logré convencerlo".

Crisis en la profesión

Con la perspectiva que da toda una vida en la profesión, Bevilacqua ha visto cómo todo ha cambiado a su alrededor: desde el paso de las cámaras analógicas a las digitales —de hecho, no fue hasta que reveló la imagen de Maradona cuando descubrió que le había dado con la mano en su famoso gol a Inglaterra— hasta las redes sociales y, ahora, la IA.

Con el cambio de modelo en los medios de comunicación, donde la figura del fotógrafo independiente o especialista ha sido reemplazada por agencias de distribución global de imágenes, ve poco futuro para los freelance como él.

"Hoy en día es muy complicado ganar dinero en la fotografía. Cuando me preguntan si recomiendo dedicarse a esto, digo que no lo hagan, a no ser que sean tan buenos que una agencia mundial importante los contrate", lamenta.

Y sentencia que "el tiempo de los fotógrafos como yo se ha acabado. Antes un periódico buscaba al fotógrafo especialista para cada disciplina o tema, ahora llaman a una agencia global que tiene fotos de todo y de todos los deportes".

"Es una lástima porque ahora todo está masificado, como las tiendas tradicionales que cierran ante los hipermercados. Yo conservo dos o tres clientes fieles, pero el modelo ha cambiado por completo", concluye el italiano, que, pese a todo, continúa en activo "hasta que la salud me lo permita".