Desmontando el mito: por qué la madrileña Estación de Atocha no debe su nombre a una planta alicantina

Existe un relato tan arraigado como inexacto en el imaginario popular que sostiene que la madrileña Estación de Atocha debe su nombre a los cargamentos de cáñamo y fibra textil que, procedentes de la Vega Baja del Segura y del sur de la provincia de Alicante, recalaban en la entrada sur de Madrid.

La teoría resulta seductora porque conecta el corazón ferroviario de la capital con la huerta alicantina, pero la historiografía y la filología demuestran una realidad distinta: el topónimo madrileño antecede en varios siglos a la revolución industrial y a la propia llegada del ferrocarril.

El origen de la palabra Atocha se halla en el estrato lingüístico hispanoárabe y mozárabe. Como documenta el lingüista Joan Coromines en su Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, el término proviene de la voz at-ṭáwča, empleada en la Península Ibérica para designar a la mata silvestre del esparto (Stipa tenacissima).

Durante la Baja Edad Media, los terrenos ubicados extramuros del casco urbano madrileño, en la ladera que descendía hacia el cauce del río Manzanares, constituían un paraje árido poblado de forma nativa por estos matorrales. Cronistas de la Villa de Madrid como Jerónimo de la Quintana, en su obra de 1629 Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de Madrid, ya daban fe de cómo aquel páramo era conocido popularmente como el Prado del Atochar.

Fue en esa misma campiña donde se erigió la primitiva ermita dedicada a la imagen de la Virgen de Atocha, convertida con el paso del tiempo en una de las devociones históricas de la monarquía y la sociedad madrileña, fijando de manera definitiva el nombre en la toponimia local.

Sin embargo, la persistente vinculación con la provincia de Alicante no es fruto del azar, sino de la abrumadora importancia geopolítica y económica que adquirió el Camino Real de Alicante a partir del siglo XVIII. Tal y como analiza el historiador Pedro de Répide en sus crónicas sobre el trazado urbano de la capital, el camino que partía desde la Puerta de Atocha se consolidó como la gran arteria de comunicación entre la Corte y el puerto alicantino, considerado a todos los efectos como la salida natural de Madrid al mar Mediterráneo.

Por este trazado circulaban las galerías y recuas de mulas que transportaban el grano de La Mancha, la sal de las salinas levantinas y, de forma muy destacada, la producción textil alicantina. En este punto convergieron dos realidades productivas diferenciadas: por un lado, el cáñamo de regadío cultivado de manera intensiva en la huerta de la Vega Baja, en municipios como Callosa de Segura u Orihuela; por otro, el esparto elaborado en las zonas áridas del Vinalopó.

Al ser la Puerta de Atocha el nodo de recepción de estas mercancías, la memoria popular terminó por asociar la denominación del paraje con la materia prima que por allí ingresaba.

La consolidación definitiva del enclave se produjo a mediados del siglo XIX con la irrupción del ferrocarril. Cuando en 1858 la reina Isabel II inauguró la línea completa entre Madrid y Alicante, impulsada por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, el humilde Embarcadero del Mediodía levantado en 1851 pasó a convertirse en la gran cabecera del transporte nacional.

La estación heredó el nombre del paseo, del portalón de la muralla y de la virgen que velaba el lugar desde la Edad Media. El esparto alicantino no bautizó a la estación, pero el ferrocarril selló para siempre la alianza entre el suelo de las atochas madrileñas y el mar de Alicante.