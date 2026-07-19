Arranca el 'mundial' de las habaneras en Torrevieja, con más de 700 coralistas de 13 países de cuatro continentes

Más de 700 coralistas de trece países de cuatro continentes participan desde este domingo y hasta el día 25 en Torrevieja (Alicante) en el 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, un auténtico 'mundial' de esta llamativa y en auge disciplina musical.

Por primera vez en las más de siete décadas de festival torrevejense, la gala de apertura se ha adelantado de la habitual noche al mediodía (12.30 horas) para evitar coincidir con la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en una situación que "jamás" había ocurrido, según el alcalde torrevejense, Eduardo Dolón.

El primer edil ha agradecido el esfuerzo en adaptarse tanto a la Escuela Coral Municipal como a la protagonista de esta jornada, la soprano Ainhoa Arteta junto a Antonio Soria al piano.

"Esta tarde es para disfrutar del fútbol y no podíamos coincidir", ha relatado Dolón, quien ha sostenido que la elección de las trece corales participantes en la 72ª edición es "una de las mejores de la última década", con participantes de puntos tan distantes como Turquía e Indonesia que dificultarán el trabajo del jurado "en un año que se va a recordar" por esta calidad.

Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, las agrupaciones participantes optarán a un palmarés dotado con 47.500 euros, cuyo máximo reconocimiento será el primer premio de Habaneras 'Ricardo Lafuente', dotado con 12.000 euros y trofeo.

Se desarrolla provisionalmente en el Teatro Municipal mientras se acomete el deseado acondicionamiento del auditorio de las Eras de la Sal.

Tras la interpretación de los himnos oficiales por la Unión Musical Torrevejense junto a la soprano local Concepción Pérez-Boj y Alberto Ballesta, el Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal ha ofrecido varias piezas dirigidas por Selena Cancino Escobar antes de dar paso a la actuación de Ainhoa Arteta, considerada una de las grandes voces de la lírica internacional.

Arteta, quien ha recordado sus inicios en un coro de su Tolosa local (Gipuzkoa), ha agradecido al público la acogida y se ha referido a la curiosidad de que la velada sea por la mañana, algo que considera "lógico y comprensible" por la coincidencia con el evento futbolístico de la noche.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la importancia del certamen a nivel internacional y ha comprometido la aportación económica de la Diputación para que "siga funcionando y al nivel que están".

"Acaba el Mundial de fútbol en el deporte y me gustaría hacer ese símil con que empieza el Mundial de la Cultura aquí, del que podemos disfrutar porque tenemos esa suerte de que tener a los mejores durante toda esta semana", ha comentado Navarro.

El lunes, el talento local

El lunes 20 de julio, a las 22 horas, llegará la tradicional velada dedicada al talento local, en la que participarán el Coro y Orquesta 'Maestro Ricardo Lafuente', la Masa Coral 'José Hódar', la Agrupación Coral 'Manuel Barberá', el Orfeón de Torrevieja 'Mario Bustillo', el Coro 'Maestro Casanovas' y la Coral Torrevejense 'Francisco Vallejos'.

La competiciónllegará el martes 21 y se desarrollará hasta el viernes 24 de julio con la participación de quince agrupaciones procedentes de trece países. Todas ellas interpretarán como obligada la 'Habanera de sal', con letra de Belén Puente y música de Antoni Mas, otras dos habaneras de libre elección y dos obras de polifonía.

El certamen concluirá el sábado 25 de julio con la gala de clausura, que incluirá la entrega de premios y la actuación de los coros ganadores tras la deliberación de un jurado presidido por Cristóbal Soler y formado por Ruth Revert, como secretaria, y Pietro Ferrairo, Antoni Mas y Selena Cancino, como vocales.

Durante la semana, el Teatro Municipal amplía su aforo con una pantalla gigante y butacas instaladas en el transitado y turístico paseo Vista Alegre para que el público pueda seguir también las veladas con una programación con una amplia difusión audiovisual mediante la grabación de las siete galas para un programa especial de Televisión Española y retransmisiones en directo a través de televisiones locales, À Punt y la web del Patronato Municipal de Habaneras.

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata ha sido el encargado de presentar tanto la gala de estreno como el resto del certamen, que se completará con actividades paralelas, como conciertos corales en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral.