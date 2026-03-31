Confirmado por ley: los trabajadores tienen derecho a adaptar su jornada para cuidar a familiares dependientes

La imagen típica de la conciliación siempre ha sido la de una madre o un padre que intenta cuadrar horarios para llevar y recoger a sus hijos del colegio.

Pero la ley ya va mucho más allá. Hoy, cualquier trabajador que tenga a su cargo un familiar dependiente —no solo hijos, también padres, abuelos, hermanos o incluso convivientes que no puedan valerse por sí mismos— tiene derecho a pedir una “jornada a la carta” para poder cuidarles.

Y la empresa no puede despachar esa petición con un “no” genérico, sino que está obligada a negociar y a responder por escrito, con motivos concretos.

Qué dice la ley

El derecho a la adaptación de la jornada se recoge en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que se ha ido reforzando con las últimas reformas en materia de conciliación.

Ya no se limita a los hijos menores de 12 años, sino que se extiende a cualquier persona trabajadora que tenga deberes de cuidado sobre:

- Hijos mayores y menores de edad.

- Cónyuge o pareja de hecho.

- Familiares hasta segundo grado de consanguinidad (padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, nietos, nietas).

Otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio y que, por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismas.

La clave está en que la norma reconoce un derecho a solicitar cambios de jornada para conciliar vida laboral y familiar, y obliga a la empresa a sentarse a hablar.

No asegura que la persona trabajadora imponga exactamente el horario que quiere, pero sí que se abra una negociación individual y que la decisión final esté motivada.

Qué puede pedir el trabajador

Cuando se habla de “adaptación de la jornada”, la ley no se queda en una ligera flexibilidad de entrada y salida. El abanico de posibilidades abarca:

- Cambio de turno (pasar de noches a mañanas, de rotativos a turno fijo, etc.).

- Modificación del horario de entrada y salida para poder acudir a citas médicas, terapias o cuidados diarios.

- Transformar una jornada partida en continuada.

- Trabajar a distancia total o parcialmente algunos días de la semana.

- Reorganizar el tiempo de trabajo para concentrarlo en ciertos días y liberar otros.

El único límite formal es que la adaptación debe ser “razonable y proporcionada” en relación con las necesidades de cuidado y con la organización de la empresa.

Obligaciones y márgenes de las empresas

La empresa no está obligada a aceptar sin más la propuesta de la persona trabajadora, pero sí a seguir un procedimiento claro. Lo habitual es:

- Que la persona presente una solicitud por escrito, explicando su situación familiar, a quién cuida y qué cambios concretos pide en su jornada.

- Que la empresa abra un periodo breve de negociación (normalmente un máximo de 15 días naturales, salvo otros plazos en convenio).

- Que se entregue una respuesta por escrito: aceptando la petición, planteando una alternativa o denegando con razones objetivas.

No vale un “no porque no”. La negativa tiene que justificarse con argumentos vinculados a la organización del trabajo, la imposibilidad de cubrir el puesto, el tamaño de la plantilla o el impacto económico, entre otros.

Si la persona trabajadora considera que la respuesta es insuficiente o injusta, puede acudir al juzgado de lo social a través de un procedimiento rápido y preferente, en el que el juez analiza tanto la necesidad de cuidados como la organización real de la empresa.