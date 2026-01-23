Alicante juzgará cinco casos de violencia machista sobre niñas y adolescentes: "Algunos especialmente degradantes"

Las puertas de la Audiencia de Alicante por las que pasarán los acusados de estos cinco casos. M. H.

La Audiencia de Alicante tendrá que resolver esta semana cinco casos de violencia machista cometidos en diferentes puntos de la provincia y con un nexo común, las víctimas son niñas o adolescentes.

El primero de los casos es el martes con tres hombres acusados de violar por turnos a una chica de 16 años. El relato de la fiscalía señala que el día de Año Nuevo de 2019 en Novelda estos hablaron con la adolescente, la llevaron a la casa de uno de ellos y, presuntamente, la violaron por turnos en el baño.

El ministerio público sostiene que cada acusado es autor de un delito de agresión sexual agravado por la actuación conjunta de varias personas y cooperador necesario del delito del mismo tipo por cada uno de los otros dos.

El segundo juicio que se desarrollará durante dos días se centra en un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja, una niña que tenía 13 años en 2021, y también a una amiga de esta víctima que tenía 14 años. La Fiscalía pide penas que suman 17 años y medio de cárcel por estos delitos investigados en la Marina Baixa.

El tercero de los juicios forma parte de la operación Morfeo desarrollada en varias provincias de España. En este caso se juzga a un hombre que vivía en Elche al que encontraron en su domicilio más de 1.300 archivos de imagen protagonizados por menores de edad. Como remarcan a través de un comunicado "algunos de ellos especialmente degradantes".

La Fiscalía pide siete años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil. Este es uno de los diez detenidos en marzo de 2022 por los especialistas en delitos tecnológicos de la Policía Nacional.

El cuarto caso se verá el miércoles. En él se juzgará a un hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 14 años a la que obligó a practicarle sexo oral. La Fiscalía solicita provisionalmente diez años de prisión por este delito investigado en una partida de la ciudad de Elche, en la madrugada del 26 de mayo de 2024.

El escrito del Tribunal Superior de Justicia avanza que la víctima y una amiga de su misma edad conocieron al acusado en las fiestas de una pedanía ilicitana y aceptaron ir con él hasta su coche, donde había otro amigo del procesado.

El relato describe que el acusado se sentó en el asiento trasero del vehículo entre ambas menores y comenzó a besarlas con su consentimiento hasta que, en un momento dado, forzó a una de ellas a realizarle una felación, según la versión de la fiscalía.

El último de estos casos será el viernes. En él se juzga a un joven acusado de abusar sexualmente e intentar violar a una chica de 13 años a la que había conocido en una red social y con la que había iniciado una relación de pareja.

Los hechos ocurrieron en diferentes días del mes de marzo de 2022, en el domicilio de la víctima, en la ciudad de Alicante. Según el texto, el acusado sabía que la niña era una menor y está acusado de mantener relaciones sexuales completas con ella, sin empleo de violencia ni intimidación.

En una de las ocasiones, la chica se negó a tener sexo con él y el encausado, según sostiene la Fiscalía, la siguió hasta un dormitorio, la empujó e intentó forzarla sin conseguirlo. El Ministerio Público solicita inicialmente 14 años de prisión.