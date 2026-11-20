Ocho de los diez helados más vendidos en invierno son de una misma marca: la historia de Häagen-Dazs

Durante décadas, el helado ha sido uno de esos alimentos que parecían tener una temporada muy concreta. Con la llegada del otoño, las heladerías perdían protagonismo y su consumo quedaba relegado a los meses de calor, las vacaciones y esos días de playa en los que la comida siempre terminaba con una bola de vainilla, chocolate o fresa en una tarrina —o cucurucho para los más arriesgados—.

Sin embargo, parece que esta costumbre está cambiando. Aunque el verano sigue siendo la época de mayor consumo, cada vez hay más espacio para este dulce durante los meses de frío, cuando las sobremesas en casa y los pequeños caprichos también encuentran su sitio en el congelador. En España, el invierno representa ya el 22% de las ventas de helados.

Entre las firmas que han conseguido hacerse un hueco durante estos meses destaca Häagen-Dazs, cuyos helados mantienen una presencia importante incluso cuando llega el frío. Tanto es así que ocho de sus diez variedades más vendidas se encuentran entre las favoritas de los consumidores durante el invierno.

Un pequeño negocio familiar

Para entender cómo Häagen-Dazs ha conseguido ocupar ese lugar en el mercado hay que viajar hasta el siglo pasado, concretamente hasta 1960, cuando Reuben y Rose Mattus pusieron en marcha el proyecto en Nueva York.

La pareja, de origen polaco, tenía una idea bastante clara: elaborar un helado diferente al que se comercializaba entonces, con una textura especialmente cremosa y una selección cuidada de ingredientes.

En realidad no empezaban desde cero, porque Reuben conocía bien el sector. Se había dedicado al mundo del helado desde los nueve años y llevaba tiempo trabajando en el negocio familiar.

El lanzamiento llegó con tres variedades: chocolate, vainilla y café. Mientras Reuben se centraba en el desarrollo del producto, Rose asumió la dirección comercial y diseñó buena parte de la estrategia de marketing que permitió dar a conocer la marca.

Su manera de promocionarla fue decisiva. Rose apostó por acercar el helado a establecimientos de categoría y por organizar degustaciones en locales de Manhattan, donde el producto podía llegar a consumidores que buscaban propuestas diferentes.

También encontró una oportunidad entre los estudiantes de Greenwich Village, en Nueva York, un público que contribuyó a extender el nombre de la firma a través del boca a boca.

La estrategia funcionó y Häagen-Dazs fue ganando popularidad durante los años sesenta y setenta. En 1976 abrió su primera heladería propia en Brooklyn y en 1966, seis años después de su lanzamiento, la compañía incorporó el helado de fresa.

Reuben Mattus había dedicado seis años a encontrar las fresas que consideraba adecuadas para conseguir el sabor que buscaba. La anécdota refleja hasta qué punto el desarrollo de las recetas formaba parte de la identidad de la empresa.

El secreto de Häagen-Dazs

Una de las claves para entender el posicionamiento de la marca está en la forma en la que ha construido su propuesta. Desde sus comienzos, Häagen-Dazs ha querido diferenciarse a través de la calidad de los ingredientes y de una textura cremosa que se ha convertido en uno de sus principales rasgos distintivos.

Según explica la propia compañía, sus helados parten de nata auténtica y leche francesa, a las que incorpora ingredientes seleccionados para desarrollar cada receta. La combinación busca conseguir una textura aterciopelada y un sabor intenso, dos características que forman parte de su identidad comercial.

También ha influido la elección de los sabores. Frente a las variedades más sencillas, la firma ha desarrollado recetas que incorporan frutos secos, chocolate, caramelo, galleta y otras combinaciones asociadas a la repostería.

De esta manera, el helado deja de presentarse únicamente como un producto refrescante y se acerca a la experiencia de un postre más elaborado.

El nuevo sabor Caramel Waffle de Häagen-Dazs. Häagen-Dazs

Es una estrategia que encaja especialmente bien con el consumo en casa. La tarrina permite servir el producto después de una comida, compartirlo o reservarlo para otro momento, sin depender de las condiciones meteorológicas ni de salir a tomar un helado.

Este formato se ha convertido en el segundo segmento más relevante de la categoría en España y es, según los datos de la última temporada recogidos por la compañía, el que mejor mantiene su peso durante los meses de invierno.

Las Mini Cups siguen una lógica parecida. Se trata de minitarrinas de 95 mililitros que ofrecen una ración individual y permiten disfrutar de diferentes sabores sin necesidad de abrir un envase de mayor tamaño, una manera de adaptar su producto a quienes buscan un capricho puntual, incluso, en invierno.

El invierno y los helados

Las cifras permiten comprobar hasta qué punto la estacionalidad ha dejado de ser una barrera para la marca.

Según los datos facilitados por Häagen-Dazs, el periodo comprendido entre octubre y marzo representa el 33% de sus ventas anuales en España. Es decir, aproximadamente uno de cada tres helados que comercializa se vende durante estos seis meses.

La proporción es superior a la que registra el conjunto de la categoría. En el mercado español, el invierno concentra el 22% de las ventas totales de helados, frente al 33% que alcanza la compañía.

La diferencia muestra que Häagen-Dazs consigue mantener una actividad comercial relativamente elevada cuando termina la temporada tradicional de consumo.

Imagen del evento de Häagen-Dazs para presentar el nuevo sabor de invierno, Caramel Waffle. Cedida

La explicación está relacionada, en parte, con los momentos en los que se disfruta del producto. Durante el verano, el helado suele asociarse a las terrazas, los paseos y las vacaciones, mientras que en invierno encuentra su espacio principalmente en el hogar

Se convierte en un postre después de una cena, en un acompañamiento para una película o en un capricho que se reserva para el final del día.

En cuanto a las preferencias, ocho de los diez helados más vendidos durante estos meses pertenecen a Häagen-Dazs, con sabores como el Macadamia Nut Brittle, Dulce de Leche, Salted Caramel, Cookies & Cream y Belgian Chocolate, que ocupa el primer puesto como sabor más vendido de la categoría durante el periodo invernal.

La selección tiene un denominador común: son sabores intensos, con protagonismo del chocolate, el caramelo, las galletas o los frutos secos.

Se trata de combinaciones que recuerdan a algunos de los ingredientes más habituales de la repostería y que encajan con la idea de consumir el helado como un postre, en lugar de hacerlo únicamente para combatir el calor.

Caramel Waffle, el nuevo sabor

La apuesta por el consumo durante los meses fríos también se refleja en los lanzamientos de temporada. Para esta Navidad, Häagen-Dazs ha presentado Caramel Waffle, una edición especial que incorpora algunos de los sabores y texturas más asociados a la repostería.

La nueva variedad combina un helado de caramelo con trozos de cucurucho bañados en chocolate y salsa de caramelo salado. La propuesta juega con el contraste entre la cremosidad de la base, el crujiente de los trozos de galleta y el toque dulce y ligeramente salado de la salsa.

El lanzamiento se presentó el 12 de noviembre en Madrid, durante Häagen-Dazs PRIVÉE: The Winter House, un encuentro organizado por la marca para dar a conocer sus novedades de invierno.

Imagen del evento de Häagen-Dazs para presentar el nuevo sabor de invierno, Caramel Waffle. Cedida

El chef Jordi Cruz, embajador de la firma, ejerció como anfitrión de la presentación y también ha protagonizado la campaña de Navidad, titulada 'La tentación de Jordi Cruz'.

La colaboración busca vincular el producto con la gastronomía y con una idea de calidad asociada al trabajo culinario. Cruz, chef con cinco estrellas Michelin, participa en una campaña que juega con la exigencia que caracteriza su trabajo y con la dificultad de resistirse a una propuesta dulce.

Caramel Waffle también se incorpora a otras elaboraciones disponibles en las heladerías de la marca. Entre ellas figuran Caramel Waffle Shake, Banana Caramel Waffle y Banana Caramel Brioche, tres propuestas que trasladan el sabor de la nueva variedad a diferentes formatos.