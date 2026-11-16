El hotel de cinco estrellas de Madrid que convierte sus habitaciones en obras de arte: 13 plantas, cinco premios Pritzker y vistas de película

Hay muchas cosas que hacen especial a Madrid. Su historia, las calles que esconden siglos de vida y esos edificios que, por su arquitectura, consiguen sorprender incluso a quienes llevan toda la vida recorriendo la capital. Algunos forman parte de su paisaje más reconocible; otros, en cambio, merecen una visita detenida para descubrir todo lo que guardan en su interior.

Uno de ellos es el Hotel Puerta América, un establecimiento de cinco estrellas situado en la avenida de América que lleva dos décadas demostrando que la arquitectura también puede cambiar la forma de viajar. Su fachada de colores ya anticipa que no estamos ante un hotel convencional, pero lo verdaderamente sorprendente empieza cuando se cruzan sus puertas.

Dormir en él supone mucho más que disfrutar de una habitación con vistas a Madrid. Es adentrarse en un proyecto arquitectónico en el que han participado algunos de los nombres más importantes del diseño internacional, con cinco premios Pritzker entre sus autores. Un lugar en el que cada planta tiene una personalidad propia y donde cambiar de ascensor puede equivaler a entrar en otro universo.

Un proyecto único

Inaugurado el 30 de junio de 2005, el Hotel Puerta América nació con una idea que todavía hoy lo diferencia de otros alojamientos de lujo: reunir en un mismo edificio distintas formas de entender la arquitectura y el diseño.

La propuesta, impulsada por el grupo hotelero Silken, contó con la participación de 19 equipos de arquitectos y diseñadores de 13 nacionalidades diferentes. Cada uno recibió libertad creativa para diseñar una parte del edificio, desde las habitaciones hasta los espacios comunes, aportando su propia visión de la arquitectura

La dimensión del proyecto se entiende todavía mejor al conocer los nombres que participaron en él. Entre sus arquitectos y diseñadores figuran Norman Foster, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Arata Isozaki, David Chipperfield, Ron Arad, Marc Newson y Javier Mariscal, entre otros.

Una concentración de talento internacional que explica por qué este establecimiento ocupa un lugar tan particular dentro de la arquitectura hotelera.

De hecho, uno de sus grandes hitos es reunir cinco premios Pritzker entre los arquitectos que han intervenido en su diseño. Este galardón, considerado el reconocimiento más prestigioso de la arquitectura a nivel internacional, distingue a figuras cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a esta disciplina.

En el Puerta América están representados Norman Foster, premiado en 1999; Zaha Hadid, en 2004; Jean Nouvel, en 2008; Arata Isozaki, en 2019; y David Chipperfield, en 2023.

Una de las habitaciones diseñadas por Zaha Hadid, Premio Pritzker. Hotel Puerta América

El nombre del hotel también responde a esa voluntad de representar el encuentro entre culturas. Puerta América hace referencia a los vínculos con el continente americano y a la diversidad de nacionalidades que han dado forma al proyecto. Una idea que se extiende por todo el edificio y que encuentra una de sus expresiones más visibles en la fachada diseñada por Jean Nouvel.

Trece plantas, trece diseños

El recorrido comienza en la primera planta, diseñada por Zaha Hadid. La arquitecta iraquí-británica, primera mujer en recibir el premio Pritzker, imaginó un espacio de inspiración futurista en el que predominan las curvas, las formas fluidas y el color blanco.

Desde el vestíbulo hasta las habitaciones, todo parece formar parte de una misma estructura continua. El mobiliario se integra en las paredes y los elementos arquitectónicos parecen perder sus límites tradicionales.

La segunda planta lleva la firma de Norman Foster y propone una experiencia completamente distinta. Su concepto parte de la idea de crear un santuario urbano en el que el huésped pueda desconectar del ritmo de la ciudad.

El arquitecto británico apuesta por materiales como el cuero, el vidrio y la madera, combinando superficies de apariencia tecnológica con elementos cálidos. El resultado es un espacio elegante, de líneas limpias, en el que la iluminación tiene un papel fundamental.

En la tercera planta encontramos el trabajo de David Chipperfield. Su propuesta apuesta por una estética más sobria, en la que las formas geométricas y la combinación de blanco, negro y materiales como el acero inoxidable construyen una atmósfera de inspiración contemporánea. Frente a otras plantas mucho más llamativas, aquí el diseño busca el equilibrio y la sencillez.

Uno de los pasillos de la cuarta planta, diseñados por Plasma Studio. Hotel Puerta América

La cuarta planta pertenece a Plasma Studio, el estudio formado por Eva Castro y Holger Kehne. Su propuesta es uno de los ejemplos más llamativos de cómo la arquitectura puede transformar por completo un espacio.

En ella encontramos grandes piezas de acero inoxidable, geometrías poco convencionales y juegos de luces de colores crean una sensación casi espacial. Incluso algunos elementos de las habitaciones, como la ducha, el cabecero o el escritorio, parecen prolongar las formas arquitectónicas del pasillo.

En la quinta planta, los diseñadores sevillanos Victorio & Lucchino introducen una estética más teatral y sofisticada. Las paredes de laca negra, las butacas de terciopelo y los detalles ornamentales conviven con una cuidada selección de tejidos. La propuesta demuestra que el diseño de vanguardia también puede encontrar su sitio en ambientes más clásicos y elegantes.

La sexta planta es obra de Marc Newson, uno de los diseñadores industriales más reconocidos de su generación. En ella destacan la madera lacada en rojo brillante, los suelos de mármol y moqueta y los detalles de cuero presentes en elementos como los cabeceros y las mesillas.

Su propuesta consigue crear una atmósfera moderna y sugerente sin renunciar a la comodidad que se espera de una habitación de hotel.

Habitación diseñada por Marc Newson. Hotel Puerta América

El recorrido continúa en la séptima planta, diseñada por Ron Arad. Sus formas redondeadas y sinuosas rompen con las estructuras convencionales y dan lugar a habitaciones en las que los elementos parecen integrarse en un mismo movimiento.

Las paredes blancas y las pantallas que proyectan imágenes en color completan una propuesta en la que el mobiliario y la arquitectura se confunden.

En la octava planta, la arquitecta escocesa Kathryn Findlay juega con la iluminación y la percepción del espacio. Las paredes luminosas reaccionan al movimiento del huésped y crean una atmósfera cambiante. Su proyecto lleva la experimentación arquitectónica a un terreno especialmente llamativo, con soluciones poco habituales en un alojamiento convencional.

La novena planta, diseñada por Richard Gluckman, se inspira en el concepto box within a box, es decir, una caja dentro de otra. Para desarrollarlo, utiliza materiales industriales como el aluminio, el plástico, el vidrio y el metacrilato. La combinación de superficies y texturas permite crear diferentes ambientes sin necesidad de recurrir a una decoración excesiva.

La décima planta introduce una influencia oriental de la mano del arquitecto japonés Arata Isozaki, galardonado con el Pritzker en 2019. Su propuesta combina elementos de la tradición japonesa con materiales y soluciones contemporáneas occidentales.

Uno de los detalles más interesantes se encuentra en el baño, donde la madera adquiere protagonismo y la distribución de la ducha y la bañera recuerda a las costumbres niponas.

En la undécima planta encontramos el universo creativo de Javier Mariscal y Fernando Salas. El color es el gran protagonista de esta propuesta, presente tanto en las paredes como en los suelos. La imaginación y la alegría definen unos espacios que consiguen transmitir una personalidad muy distinta a la de las plantas anteriores.

El recorrido culmina en la duodécima planta, diseñada por Jean Nouvel, el arquitecto francés responsable también de la fachada del edificio. Su propuesta mezcla arquitectura y fotografía a través de las obras de Nobuyoshi Araki y Alain Fleischer, dos artistas cuyas imágenes forman parte del concepto visual de las suites.

Fachada del hotel Puerta América, diseñada por Jean Nouvel Hotel Puerta América

Aquí el huésped puede elegir entre dos ambientes, en blanco o negro, y descubrir una de las propuestas más singulares de todo el establecimiento.

Pero el trabajo de los diseñadores no termina en las plantas destinadas al alojamiento, sino que las zonas comunes también forman parte de esta experiencia. John Pawson firma buena parte del vestíbulo y los salones de reuniones, con una propuesta en la que la madera, la luz natural y la sencillez de las formas ayudan a crear una sensación de amplitud.

Por su parte, Teresa Sapey se encargó del aparcamiento, demostrando que incluso un espacio tan funcional como un garaje puede convertirse en un ejercicio de diseño.

Dormir entre obras de arte

Es imposible hablar de una obra arquitectónica de tal nivel sin haber disfrutado de ella previamente y, en mi caso, después de recorrer todas sus plantas, entiendo el concepto de por qué este hotel es mucho más que un lugar en el que alojarse.

La sensación es la de estar entrando en un museo de arquitectura y diseño, con la diferencia de que aquí las obras no están detrás de una vitrina. Se puede caminar por ellas, descubrir sus materiales, observar cómo cambia la iluminación y, finalmente, dormir en una habitación concebida por algunos de los arquitectos más reconocidos del mundo.

Lo que más me sorprendió fue comprobar hasta qué punto cambia la experiencia de una planta a otra. No hablamos simplemente de diferentes colores o estilos decorativos. Cambia el ambiente, la distribución, la manera en la que se aprovecha el espacio y hasta la sensación que transmite cada habitación.

Suite precidencial diseñada por Jean Nouvel Hotel Puerta América

En mi caso, mi estancia fue en la duodécima planta, la que lleva la firma de Jean Nouvel. Y, si el recorrido por el resto del hotel ya había sido sorprendente, alojarme aquí terminó de completar la experiencia.

El arquitecto francés, nacido en Fumel y galardonado con el Premio Pritzker en 2008, diseñó doce suites en las que la fotografía y la arquitectura adquieren un protagonismo especial. Su propuesta parte de una idea muy concreta: dedicar esta planta al placer y crear un espacio en el que el huésped pueda disfrutar de una experiencia diferente.

Para ello, Nouvel incorporó a las paredes fotografías de Nobuyoshi Araki y Alain Fleischer, con imágenes del cuerpo humano y referencias a la cultura japonesa, como las geishas. El diseño permite elegir entre dos ambientes cromáticos, blanco y negro, que aportan personalidades distintas a las habitaciones.

En el caso de la Suite Executive, una de sus particularidades es el sistema de paneles deslizantes que permiten modificar la distribución del espacio. Gracias a unos raíles instalados en el suelo y el techo, el propio huésped puede reorganizar las diferentes zonas según sus preferencias, ampliando, por ejemplo, el baño o la zona de estar.

Imagen de mi estancia en la Suite Ejecutiva, diseñada por Jean Nouvel E.E.

Es una solución que va mucho más allá de lo puramente estético. La habitación deja de ser un espacio cerrado con una distribución inamovible y permite que cada persona adapte el entorno a su manera de alojarse. Una idea que encaja perfectamente con el concepto de libertad creativa que define el conjunto del hotel.

Otro de los grandes protagonistas de la suite son, sin duda, los ventanales. Desde la habitación se pueden contemplar buena parte del paisaje urbano de la capital y, al despertar, la sensación era la de estar dentro de una película. La luz de primera hora iba descubriendo poco a poco la ciudad mientras Madrid comenzaba a ponerse en movimiento.

Y si las vistas durante el día ya eran impresionantes, por la noche ganaban todavía más protagonismo. La iluminación de los edificios y las calles transformaba por completo el paisaje y convertía el ventanal en una especie de pantalla desde la que observar la ciudad. De esas imágenes que consiguen que uno se quede un rato más en la habitación simplemente mirando hacia fuera.

Las suites de esta planta cuentan también con detalles específicos para sus huéspedes, como atenciones de bienvenida, servicio especial de cobertura por la tarde, hervidor de agua con una selección de tés y amenities de Chopard. La estancia incluye igualmente acceso al Executive Lounge, un espacio reservado que completa la propuesta de alojamiento.

La planta cuenta, además, con suites presidenciales en las que el ventanal de suelo a techo ofrece una panorámica de Madrid y de la sierra. En ellas, las vistas forman parte esencial del diseño arquitectónico y refuerzan esa conexión entre el interior de la habitación y el paisaje exterior.

Mucho más que una habitación

El Puerta América también permite prolongar la experiencia más allá de las habitaciones. En sus plantas superiores y espacios comunes se concentran diferentes propuestas de ocio y gastronomía, con terrazas y zonas pensadas para disfrutar del hotel sin necesidad de alojarse en él.

En la planta superior se encuentra el ático, concebido también por Jean Nouvel, donde está Skynight, el espacio asociado a las vistas panorámicas de Madrid. Es uno de los rincones más reconocibles del establecimiento y una de las mejores formas de contemplar el perfil urbano de la capital desde las alturas.

El hotel dispone de una piscina exterior de temporada y un gimnasio equipado con máquinas Technogym, situado en la quinta planta. La piscina funciona durante los meses de verano, por lo que se convierte en uno de los atractivos de la estancia cuando suben las temperaturas.

La oferta gastronómica completa los espacios comunes con propuestas como The Observatory, Karrara Terrasse, Lobby & Bistró y Marmo Bar.

The Observatory, situado en la planta 13, apuesta por una cocina en la que los productos del mar adquieren especial protagonismo, mientras que Karrara Terrasse ofrece una propuesta basada en la cocina de temporada.

Restaurante The Observatory. Hotel Puerta América

Por su parte, el Lobby & Bistró destaca por su ambiente tranquilo y Marmo Bar por su barra de mármol de Carrara, diseñada por Marc Newson.

A todo ello se suman los salones diseñados por John Pawson, espacios modulables y con luz natural que permiten celebrar reuniones y acontecimientos de gran formato. Según la información del hotel, pueden acoger hasta 1.000 personas en formato cóctel, lo que demuestra que el edificio también tiene una importante dimensión como espacio para eventos.

La ubicación, en el número 41 de la avenida de América, permite acceder a diferentes zonas de Madrid con facilidad y conecta el establecimiento con una de las principales vías de entrada y salida de la capital. Su propuesta, eso sí, va mucho más allá de la de un hotel pensado únicamente para dormir y desplazarse por la ciudad.

Después de recorrer sus plantas y pasar una noche en una de sus suites, resulta fácil entender qué hace diferente al Puerta América. Hay hoteles que destacan por su ubicación, otros por sus servicios y algunos por las vistas que ofrecen desde sus habitaciones.

Este consigue reunir todos esos atractivos bajo una idea que lo hace especialmente reconocible: convertir la arquitectura en parte de la propia estancia.

Y es que pocas veces dormir en un hotel permite descubrir, en apenas unas horas, tantas maneras distintas de entender el diseño. En el Puerta América, cada puerta es una invitación a entrar en un mundo diferente y cada planta demuestra que una habitación puede ser mucho más que un lugar en el que pasar la noche.