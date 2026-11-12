El restaurante escondido en la planta 13 de un hotel de Madrid donde las vistas y la alta cocina van de la mano: así es The Observatory

Madrid se ha convertido en uno de los grandes destinos gastronómicos de España. Su oferta culinaria reúne propuestas de todo tipo, desde restaurantes tradicionales hasta espacios de alta cocina que buscan ofrecer algo diferente. Algunos establecimientos, además, consiguen destacar por algo más que sus fogones: el entorno, la arquitectura y la experiencia que acompaña a cada comida.

Es el caso de The Observatory, ubicado en la planta 13 del Hotel Puerta América, uno de los hoteles de diseño más reconocidos de la ciudad. Desde su privilegiada posición en el ático, el restaurante ofrece unas vistas panorámicas del skyline madrileño que acompañan a una propuesta de cocina mediterránea y de mercado, con especial atención al producto de temporada.

Al frente de sus fogones se encuentra el chef Juan Morales, que firma una propuesta en la que conviven pescado, carne y elaboraciones vegetales, tanto en su carta como en sus diferentes menús degustación. Entre ellos destaca el Norman Foster, una selección de seis platos que combina recetas tradicionales, técnicas actuales y diferentes matices de sabor.

Una experiencia a la altura

Para entender la personalidad de The Observatory hay que empezar por el lugar en el que se encuentra. El restaurante ocupa la última planta del Hotel Puerta América, un cinco estrellas que abrió sus puertas en 2005 y que se ha convertido en uno de los edificios más reconocibles de la arquitectura hotelera madrileña.

Su planteamiento es diferente al de cualquier otro alojamiento de la capital. El proyecto reunió a 19 estudios internacionales de arquitectura y diseño, procedentes de 13 nacionalidades, y contó con la participación de cinco arquitectos galardonados con el premio Pritzker: Norman Foster, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Arata Isozaki y David Chipperfield.

Cada planta tiene una identidad propia y propone una manera distinta de entender los espacios, los materiales y el diseño. En la última de ellas, el protagonismo pasa a las vistas panorámicas y, especialmente, a un menú que una vez pruebas es difícil de olvidar.

Sin embargo, en un hotel en el que el diseño tiene tanto protagonismo, era de esperar que su restaurante también escondiese algo especial. The Observatory mantiene esa apuesta estética en un comedor donde la vegetación, los materiales y la arquitectura conviven con las vistas de Madrid.

La reforma del ático se presentó en 2018 y estuvo a cargo de Galöw, el estudio dirigido por la arquitecta Rita Gasalla y uno de sus elementos más llamativos es el gran jardín vertical que recorre parte del espacio, aportando frescura y creando un contraste con los grandes ventanales y el mobiliario contemporáneo.

La luz, la amplitud y la disposición de las mesas hacen que el ambiente resulte elegante, pero sin perder calidez. Todo está pensado para que el paisaje de la capital forme parte de la experiencia.

Los ventanales permiten contemplar Madrid desde una perspectiva privilegiada e, incluso, hay prismáticos para observar los edificios y el movimiento de los aviones.

Y es que, la identidad de The Observatory se ha construido alrededor de dos conceptos que conviven durante toda la visita: el diseño de vanguardia y una oferta gastronómica que busca dar protagonismo al producto.

Un menú sorprendente

La mejor manera de descubrir la cocina de The Observatory es, en mi opinión, sentarse a la mesa sin prisas y dejarse llevar por el menú. Nosotros elegimos el Norman Foster, con un precio de 64 euros por persona e IVA incluido, una propuesta que rinde homenaje al arquitecto que firma la segunda planta del hotel y que permite probar diferentes elaboraciones de la cocina del restaurante.

El menú comienza con tres entrantes que ya dejan entrever la variedad de sabores que después aparecen en los platos principales. El primero es una terrina casera de txangurro, acompañada de pan de cristal y alioli verde de ajo asado. Una elaboración que combina el sabor del marisco con el contraste crujiente del pan y la intensidad del alioli.

A continuación llega uno de los platos que más me gustaron: el tiradito de lubina con leche de tigre de naranja, remolacha encurtida y arroz crujiente, una combinación que aunque puede parecer dispar, es un completo acierto.

La delicadeza del pescado encuentra un contrapunto en los matices cítricos de la leche de tigre, mientras que la remolacha y el arroz aportan diferentes texturas. La lubina estaba deliciosa y es uno de esos platos que recuerdas cuando termina la cena.

El recorrido continúa con una berenjena cocinada a baja temperatura, acompañada de baba ganoush, crema fresca y lima. Una propuesta vegetal que demuestra que no hace falta recurrir a ingredientes especialmente complejos para conseguir un plato con personalidad. La combinación de la berenjena con la crema y el toque cítrico consigue un resultado equilibrado y diferente.

Los principales mantienen el nivel de los entrantes. Primero sirven salmón cocinado a baja temperatura, con salsa bearnesa, encurtidos y verduras salteadas al wok.

La cocción a baja temperatura permite conservar la jugosidad del pescado y la bearnesa aporta una textura cremosa que contrasta con la frescura de los encurtidos y el punto crujiente de las verduras.

Uno de los aspectos que más me sorprendió es cómo las salsas no solo son parte del plato, sino que consiguen mejorarlo.

Pero si tengo que quedarme con un plato de toda la cena, ese es el canelón de rabo de toro y boletus con bechamel trufada. La carne, de sabor intenso y textura melosa, combina con el boletus, mientras que la bechamel trufada termina de redondear la elaboración.

Canelón de rabo de toro. Hotel Puerta América

La trufa se percibe claramente y aporta un aroma que acompaña al resto de ingredientes sin ocultarlos. La salsa, en este caso, es mucho más que un acompañamiento: transforma el conjunto y hace que cada bocado resulte todavía más apetecible.

Es precisamente algo que me llamó la atención durante toda la cena: la manera en la que están pensados los platos. Ningún ingrediente está colocado por casualidad y cuando crees que ya has probado lo mejor de la noche, llega otra elaboración que vuelve a sorprenderte.

El broche dulce lo pone su tiramisú, antes de terminar con una selección de mignardises, café, té e infusiones. Es un cierre clásico para un menú que apuesta por combinar sabores tradicionales con preparaciones más creativas.

Aunque el menú degustación fue nuestra elección, The Observatory también dispone de una carta con platos que permiten organizar la cena a gusto de cada comensal. Es una alternativa interesante para quienes prefieren elegir sus propias elaboraciones o quieren regresar para probar algo diferente.

La propuesta mantiene esa combinación de cocina mediterránea, producto de temporada y técnicas actuales. Entre las opciones que aparecen en su oferta gastronómica figuran el steak tartar con maíz asado y helado de wasabi, el risotto de setas y crumble de aceituna o la terrina de foie, queso de cabra y mango.

También hay elaboraciones con las que se puede disfrutar de una cocina más tradicional, pero con una presentación y unos acompañamientos que aportan un punto diferente. Los pescados tienen bastante protagonismo, aunque las opciones vegetales y las carnes completan una carta pensada para distintos gustos.

Terrina de foie, queso de cabra y mango. Hotel Puerta América

En cuanto al precio, el ticket medio a la carta se sitúa alrededor de los 45 euros por persona, según la información publicada en TheFork. El rodaballo figura a 28 euros, el salmón a 26 y la berenjena a 15. Son precios orientativos que pueden variar con las actualizaciones de la carta.

Otro de los atractivos es que la velada no tiene por qué terminar cuando se retiran los platos. En la misma planta se encuentra el espacio Skynight Lounge, donde es posible continuar la noche con una copa o un cóctel mientras se contemplan las vistas de Madrid.

El hotel también cuenta con otros espacios gastronómicos, como Karrara Terrasse, dedicado a la cocina de temporada, y MarmoBar, especializado en coctelería.