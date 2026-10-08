Valentín Calvín, alcalde de un pueblo de 5.800 habitantes: “Produciremos más energía con 4 aerogeneradores que con los 40 de antes”

¿Cómo es la convivencia del medio rural con las energías renovables? En Galicia lo saben de primera mano. Fue una de las comunidades pioneras en el desarrollo de la energía eólica en España y hoy cuenta con más de 4.000 molinos repartidos por sus montes.

Los primeros parques comenzaron a funcionar hace casi tres décadas y ahora afrontan una nueva etapa: la repotenciación, que permitirá renovar unas instalaciones que ya han llegado al final de su vida útil.

Precisamente en Mañón, uno de los municipios gallegos vinculados a esta larga historia eólica, Endesa ha presentado la tercera temporada de Conexión a Tierra, el videopodcast que recorre distintos puntos de España para romper falsos mitos entre la integración de las energías renovables con su entorno.

En la nueva temporada de 12 episodios, Pilar Pascual, ‘Agripilar’, y Elisardo Pardos, ‘Eli’, recorren desde Murcia hasta Canarias, pasando por Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía para conocer diversos proyectos de renovables y abordar cuestiones como la biodiversidad, el turismo sostenible o la reforestación.