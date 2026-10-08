Valentín Calvín, alcalde de un pueblo de 5.800 habitantes: “Produciremos más energía con 4 aerogeneradores que con los 40 de antes”

¿Cómo es la convivencia del medio rural con las energías renovables? En Galicia lo saben de primera mano. Fue una de las comunidades pioneras en el desarrollo de la energía eólica en España y hoy cuenta con más de 4.000 molinos repartidos por sus montes.
Los primeros parques comenzaron a funcionar hace casi tres décadas y ahora afrontan una nueva etapa: la repotenciación, que permitirá renovar unas instalaciones que ya han llegado al final de su vida útil.
Precisamente en Mañón, uno de los municipios gallegos vinculados a esta larga historia eólica, Endesa ha presentado la tercera temporada de Conexión a Tierra, el videopodcast que recorre distintos puntos de España para romper falsos mitos entre la integración de las energías renovables con su entorno.
En la nueva temporada de 12 episodios, Pilar Pascual, ‘Agripilar’, y Elisardo Pardos, ‘Eli’, recorren desde Murcia hasta Canarias, pasando por Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía para conocer diversos proyectos de renovables y abordar cuestiones como la biodiversidad, el turismo sostenible o la reforestación.
Parque eólico de Coriscada, Galicia
Galicia, tierra de viento
Galicia es la tercera comunidad autónoma que más energía eólica produce en España. Dispone de 191 parques eólicos que suman una potencia instalada cercana a los 3.900 MW, según datos de la Asociación Eólica de Galicia.
Sin embargo, la Xunta de Galicia señala que alrededor del 60% de los parques de la región cuentan con aerogeneradores de más de 20 años, es decir, que la mayoría están cerca del final de su vida útil (unos 25-30 años).
Afortunadamente, con la tecnología actual no siempre hace falta ocupar nuevos terrenos para producir más energía. En muchos lugares, es posible sustituir las máquinas antiguas por menos aerogeneradores, pero mucho más eficientes.
Rubén Rivadulla, responsable de repotenciaciones de Endesa
Coriscada: 40 máquinas que se convertirán en 4
El protagonista de este episodio de Conexión a Tierra es el parque eólico de Coriscada, donde Endesa ya ha comenzado un proyecto de repotenciación.
Hace casi 30 años -el parque funciona desde 1998- que los aerogeneradores de Coriscada forman parte del paisaje de los municipios de Mañón y Ortigueira. Cuando comenzaron a funcionar, eran 40. Ahora, el parque se prepara para afrontar una nueva etapa: las 40 máquinas serán sustituidas por solo cuatro.
A primera vista, el cambio puede parecer una reducción. En realidad, es una renovación tecnológica que permitirá aumentar la producción anual un 78,5%, según las estimaciones de la compañía.
“Con la tecnología actual podemos sustituir 40 turbinas por solo cuatro, manteniendo la misma potencia. Pero como las nuevas turbinas han aumentado en eficiencia, pues además producimos más energía”, explica Rubén Rivadulla, responsable de repotenciaciones de Endesa.
Parque eólico de Coriscada
La repotenciación, dato a dato
-
Aerogeneradores
40 4
-
Diámetro de rotor
40 163 metros
-
Longitud de pala
20 80 metros
-
Producción anual
47 83,9 GWh/año
+78,5% de producción anual con 36 aerogeneradores menos
La reducción del número de aerogeneradores también supone una reducción del impacto visual sobre el paisaje y, entre otros beneficios medioambientales, el responsable de Endesa apunta a las mejoras para la protección de la avifauna.
Por otro lado, los equipos retirados se convertirán en repuestos o se utilizarán en otros parques. “Estamos intentando conseguir reciclar en torno al 90% del parque”, añade el ingeniero de Endesa.
Como parte del plan de repotenciación, la compañía también se ha comprometido al mantenimiento de los caminos y cortafuegos, así como a la restauración de las zonas naturales aledañas, como el Camiño dos Arrieiros, una ruta prehistórica que atraviesa el actual parque en la que se pueden ver mamoas (túmulos funerarios del neolítico).
Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira
Alfredo Dovale, alcalde de Mañón
Diálogo con lo local
Un proyecto de tal envergadura -el plan lleva en marcha casi cinco años- no se entiende sin el diálogo con los municipios de la zona y las personas que conviven a diario con el parque eólico.
“Para nosotros es fundamental que este tipo de repotenciación genere también recursos para los vecinos y las vecinas y que al final ellos vean que todas estas cuestiones les repercuten finalmente a ellos en el ámbito social”, advierte Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira.
Para estos municipios pequeños (Mañón tiene 1.250 habitantes y Ortigueira 5.800), el canon eólico que reciben resulta fundamental para la economía local.
Ahora, además, la repotenciación generará una importante actividad económica. Tal como cuenta el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale Pedreira: “Lo más importante es que va a haber gente que va a tener la oportunidad de trabajar en las obras. Se reactiva la economía del pueblo, tanto hostelera como en el sector industrial”.
Este caso es el primero de los muchos que podrán conocerse en la tercera temporada de Conexión a Tierra, donde se explora precisamente cómo las renovables interactúan con las personas, la economía, la biodiversidad y las actividades que ya existen en los territorios rurales.