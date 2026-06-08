El Mundial 2026 se juega en estadios con la firma de ACS A través de su filial Turner, la compañía lidera la infraestructura deportiva en Estados Unidos y cimenta algunos de los estadios más vanguardistas donde se escribirá la historia del torneo de fútbol más esperado.

Enhorabuena, amantes del fútbol: el Mundial 2026 está ya en marcha. El evento más esperado, el más emocionante y que durante un mes paraliza al planeta entero, ya espera sus primeros goles. Este año, además, vivimos un torneo único. Por primera vez, tres países —Estados Unidos, México y Canadá— comparten las tareas de organización. Además, participan más equipos que nunca: 48 selecciones que dejarán para la historia 104 partidos, cientos de millones de espectadores desde sus hogares y miles desde los propios estadios. Será ahí, en estos recintos, donde esté centrada la atención de todos durante las próximas semanas. Y es que, para que el balón pueda rodar bajo los focos y ante las cámaras de todo el planeta, ha sido necesaria una titánica labor de ingeniería previa. El Mundial empieza ahora para el espectador, pero el Grupo ACS, a través de su filial estadounidense Turner, lleva años construyéndolo en la sombra.

El mayor escaparate del mundo Un Mundial de Fútbol ha dejado de ser un mero evento deportivo para convertirse en el mayor escaparate global existente. Su impacto digital y televisivo se mide en audiencias de miles de millones de personas, pero su verdadero legado se escribe en clave urbana. Alojar un torneo de esta envergadura transforma radicalmente las ciudades anfitrionas. No se trata solo de los 90 minutos de juego; se trata de la economía hotelera, el transporte masivo, la seguridad y la reconfiguración de los espacios públicos. Una cita de estas dimensiones exige una infraestructura física impecable, capaz de soportar la presión logística de masas globales y de ofrecer una experiencia tecnológica de vanguardia. Es aquí donde el deporte se fusiona con la ingeniería civil y la arquitectura de gran escala. Detrás del brillo de las estrellas del fútbol, existe un actor invisible que ha pavimentado el camino hacia el éxito del torneo: Turner, el gigante norteamericano integrado en el Grupo ACS.

Turner y ACS: el motor invisible del deporte norteamericano Para entender el peso del Grupo ACS en este Mundial, es necesario mirar el paisaje urbano de los Estados Unidos. Turner es el líder indiscutible en la edificación de infraestructuras deportivas en el país. La empresa firma algunos de los pabellones y estadios más vanguardistas de los principales deportes del país. Por sus dimensiones, la equiparación fútbol-NFL es la más obvia en este caso, pero el resto de las ligas profesionales —NBA o MLB, por ejemplo— también se juegan en ‘terreno ACS’. Gran parte del Mundial 2026 se jugará, literalmente, en estadios donde Turner ya estaba presente. De las sedes estadounidenses elegidas, cinco colosos del deporte mundial cuentan con la huella estructural del Grupo ACS, abarcando el territorio norteamericano de costa a costa y garantizando que los cimientos del torneo sean de máxima categoría.

Lumen Field Seattle, Washington Capacidad: 68.740 esp. Equipo: Seahawks · Sounders Mundial 2026: Sede confirmada Ver estadio Levi's Stadium Santa Clara, California Capacidad: 68.500 esp. Equipo: SF 49ers (NFL) Mundial 2026: Sede confirmada Ver estadio SoFi Stadium Los Ángeles, California Capacidad: 70.240 esp. Equipo: Rams · Chargers (NFL) Mundial 2026: Cuartos de final Ver estadio Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri Capacidad: 76.416 esp. Equipo: KC Chiefs (NFL) Mundial 2026: Sede confirmada Ver estadio Lincoln Financial Field Filadelfia, Pensilvania Capacidad: 67.594 esp. Equipo: Philadelphia Eagles (NFL) Mundial 2026: Sede confirmada Ver estadio

Una ruta de costa a costa: Los cinco colosos del Mundial La presencia de ACS y Turner se despliega estratégicamente por toda la geografía estadounidense, uniendo ambas costas y el corazón del país a través de cinco templos de la ingeniería moderna:

SoFi Stadium Los Ángeles, California 01 Capacidad: 70.240 espectadores, ampliable a más de 100.000 Equipos: LA Rams y LA Chargers (NFL) Características: Cubierta translúcida de ETFE, pantalla "Infinity Screen" y complejo de ocio de gran escala Mundial 2026: Albergará varios partidos, incluido cuartos de final Lumen Field Seattle, Washington 02 Capacidad: 68.740 espectadores Equipos: Seattle Seahawks (NFL) y Seattle Sounders FC (MLS) Características: Cubierta parcial amplificadora, complejo multifuncional y ubicación próxima al centro urbano Mundial 2026: Sede confirmada con varios partidos en ruta hacia fases eliminatorias Levi's Stadium Santa Clara, California 03 Capacidad: 68.500 espectadores Equipo: San Francisco 49ers (NFL) Características: Primer estadio con certificación LEED Gold en EE.UU., energías renovables y alta conectividad digital Mundial 2026: Sede del torneo y principal recinto del área de Silicon Valley Lincoln Financial Field Filadelfia, Pensilvania 04 Capacidad: 67.594 espectadores Equipo: Philadelphia Eagles (NFL) Características: Estadio multifuncional con amplias zonas de hospitalidad y servicios modernos Mundial 2026: Sede confirmada dentro del complejo deportivo de Filadelfia Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri 05 Capacidad: 76.416 espectadores Equipo: Kansas City Chiefs (NFL) Características: Uno de los estadios más emblemáticos del fútbol americano; renovación integral por Turner Mundial 2026: Sede confirmada del torneo