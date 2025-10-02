"Distrito Real de Madrid, más de 400.000 m² de historia y patrimonio en el corazón de la capital"

En 2024, 11,2 millones de personas visitaron la ciudad de Madrid, según indica la página oficial de Turismo de la villa. Seguramente, estos turistas se acercaron hasta la Puerta del Sol, caminaron por la Gran Vía, se relajaron un rato en el Retiro y pasaron por Cibeles. Sin embargo, Madrid es mucho más que sus iconos más fotografiados. Para quienes buscan adentrarse en la historia de la capital y de España, existe un recorrido imprescindible: el Distrito Real de Madrid.

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, junto con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y en colaboración con Patrimonio Nacional, es un enclave de más de 400.000 metros cuadrados y uno de los atractivos culturales e históricos más relevantes de Europa y del mundo. Un espacio situado en pleno corazón de la ciudad que concentra los principales monumentos, jardines, edificios religiosos y experiencias ligadas a la monarquía y a la historia de España.

Con el Distrito Real, la Comunidad de Madrid se consolida como uno de los destinos patrimoniales más valiosos, singulares y accesibles de Europa . Este itinerario ofrece una completa panorámica de 11 espacios monumentales y lugares históricos de gran valor, entre ellos el Palacio Real de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales, el Teatro Real, la Plaza de Oriente, la Catedral de la Almudena, los Jardines del Campo del Moro y de Sabatini, el Monasterio de las Descalzas Reales, el Monasterio de la Encarnación, la Ermita de San Antonio de la Florida y la Real Basílica de San Francisco el Grande.

Además incluye los reales sitios del resto de la Comunidad de Madrid: Real Sitio del Pardo, Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y Real Sitio de Aranjuez. Asimismo, el visitante puede disfrutar de experiencias únicas como el relevo de la Guardia Real o los atardeceres desde la explanada del Palacio.