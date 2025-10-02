Distrito Real de Madrid, más de 400.000 m² de historia y patrimonio en el corazón de la capital
La Comunidad de Madrid, junto con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), y el apoyo de Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid han creado el concepto ‘Distrito Real de Madrid’, toda una experiencia, fiel al legado de la Corona española en la región madrileña
En 2024, 11,2 millones de personas visitaron la ciudad de Madrid, según indica la página oficial de Turismo de la villa. Seguramente, estos turistas se acercaron hasta la Puerta del Sol, caminaron por la Gran Vía, se relajaron un rato en el Retiro y pasaron por Cibeles. Sin embargo, Madrid es mucho más que sus iconos más fotografiados. Para quienes buscan adentrarse en la historia de la capital y de España, existe un recorrido imprescindible: el Distrito Real de Madrid.
Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, junto con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y en colaboración con Patrimonio Nacional, es un enclave de más de 400.000 metros cuadrados y uno de los atractivos culturales e históricos más relevantes de Europa y del mundo. Un espacio situado en pleno corazón de la ciudad que concentra los principales monumentos, jardines, edificios religiosos y experiencias ligadas a la monarquía y a la historia de España.
Con el Distrito Real, la Comunidad de Madrid se consolida como uno de los destinos patrimoniales más valiosos, singulares y accesibles de Europa . Este itinerario ofrece una completa panorámica de 11 espacios monumentales y lugares históricos de gran valor, entre ellos el Palacio Real de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales, el Teatro Real, la Plaza de Oriente, la Catedral de la Almudena, los Jardines del Campo del Moro y de Sabatini, el Monasterio de las Descalzas Reales, el Monasterio de la Encarnación, la Ermita de San Antonio de la Florida y la Real Basílica de San Francisco el Grande.
Además incluye los reales sitios del resto de la Comunidad de Madrid: Real Sitio del Pardo, Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y Real Sitio de Aranjuez. Asimismo, el visitante puede disfrutar de experiencias únicas como el relevo de la Guardia Real o los atardeceres desde la explanada del Palacio.
Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
Un recorrido que destaca por su riqueza patrimonial
Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), explica que el Distrito Real busca “recopilar, dar forma y difundir un producto cultural” que muestre cómo la Casa Real ha contribuido al modelo de ciudad de la capital y, por tanto, a su riqueza patrimonial. Por ello, invita tanto a los turistas como a los propios madrileños a descubrir una “experiencia diversa, de alta calidad y diferenciada”.
Se recomienda empezar el recorrido en la Galería de las Colecciones Reales, el gran proyecto museístico europeo de las últimas décadas. Su apertura ha culminado la creación de uno de los conjuntos culturales más importantes del mundo, integrado por el Palacio Real de Madrid, la propia Galería y los Jardines del Campo del Moro.
Este espacio, considerado la gran novedad del Distrito Real, reúne el mayor conjunto histórico y artístico de origen real que permanece unido en la actualidad, con alrededor de 170.000 obras de arte. Caminar por la Galería es como emprender un viaje extraordinario por cinco siglos de historia y arte, en un edificio que ha recibido numerosos premios de arquitectura.
A través de una cuidada selección de más de 700 piezas y de exposiciones temporales, el visitante puede descubrir el legado de la monarquía española y comprender cómo esos bienes, que antes pertenecían a la Corona, forman hoy parte del patrimonio de todos. En la Galería de las Colecciones Reales se ubica también la Sala de la Muralla que acoge los restos más antiguos de la ciudad, siendo, por tanto, el origen de Madrid.
La residencia real más emblemática de Europa
Tras conocer la Galería, el siguiente paso será adentrarse en el Palacio Real, el más importante de Europa y uno de los más grandes del mundo, con 135.000 metros cuadrados y en torno a 2.500 habitaciones. Al visitarlo, se pueden recorrer estancias y espacios de gran valor histórico, admirar pinturas de algunos de los artistas más importantes de la historia, una magnífica colección de tapices y frescos importantes, así como relojes, porcelanas y mobiliarios únicos.
Este edificio acoge algunos de los actos de Estado más relevantes. En él se celebran ceremonias que mantienen su carácter histórico y el protocolo tradicional, como las recepciones de gala a jefes de Estado en visita oficial o la presentación de cartas credenciales al Rey por parte de nuevos embajadores. También se llevan a cabo audiencias militares, el solemne relevo de la Guardia Real, las recepciones al cuerpo diplomático, la Pascua Militar y la recepción del 12 de octubre. Además, los Reyes presiden aquí encuentros con representantes del mundo de la cultura y las letras.
Un oasis de calma en pleno Distrito Real
Para continuar la ruta, el visitante puede dirigirse hacia la fachada oriental del palacio donde se sitúan los Jardines del Campo del Moro. Con sus más de 20 hectáreas, ofrecen una de las mejores perspectivas del palacio. Son jardines de estilo inglés y espíritu romántico, perfectos para pasear y descubrir algunos de los tesoros ocultos de la ciudad, como el Museo de Carruajes o el encantador Chalecito de la Reina, un pabellón construido en 1898. Un remanso de frescor y tranquilidad en pleno corazón del Distrito Real.
A un paso de los Jardines del Campo del Moro, en la fachada norte del Palacio Real, se encuentran los Jardines de Sabatini, que cuentan con un amplio estanque rodeado por fuentes y esculturas de antiguos reyes españoles. Tras recorrer este espacio, la siguiente parada natural es la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, construida en honor a la patrona de la capital. En su interior alberga un museo y ofrece la posibilidad de subir a su cúpula, a más de 70 metros de altura, para disfrutar de una de las mejores panorámicas de Madrid.
De ahí, el camino puede continuar hasta el Teatro Real, situado en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. Inaugurado en 1850, en la actualidad está considerado como la principal institución de las artes escénicas y musicales de España y una de las óperas más importantes de Europa.
Muy cerca de la Plaza de Oriente, se erige el Real Monasterio de la Encarnación, que alberga un convento de clausura que está actualmente en uso. A poco más de 10 minutos andando desde este punto, se ubica la Ermita de San Antonio de la Florida, de carácter neoclásico famosa por las impresionantes bóvedas pintadas por Francisco de Goya, una de sus obras más importantes. A lo largo de esta ruta, también se descubrirán el Monasterio de las Descalzas Reales y Real Basílica de San Francisco El Grande.
Otros Reales Sitios que permiten conocer la historia de España
Cerca de la capital se encuentran otros reales sitios que forman parte del Patrimonio Nacional y ofrecen una ventana única a la historia de España. Entre ellos, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que durante mucho tiempo fue el edificio más grande del mundo e incluso llegó a ser considerada la Octava Maravilla del Mundo. Hoy en día, está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Rodeado por los mayores jardines reales del sur de Europa, el Palacio Real de Aranjuez conforma el primer Paisaje Cultural de España declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En sus instalaciones, los Reyes celebran cada año la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes.
Por último, a sólo 12 kilómetros del centro de Madrid se sitúa el Real Sitio de El Pardo, residencia de los jefes de Estado extranjeros cuando visitan España que cuenta con frescos, mobiliarios y tapices de gran valor.
Actividades y experiencias únicas
El Distrito Real es un recorrido en el que vivir experiencias únicas como, por ejemplo, el relevo solemne de la Guardia Real en la Plaza de la Armería. Con hasta 400 efectivos, caballos y artillería, tiene lugar el primer miércoles de cada mes, siempre que no haya ningún acto oficial. Para cerrar la experiencia, el mirador entre la Galería de las Colecciones Reales y el Palacio Real ofrece un lugar privilegiado para contemplar los bellos atardeceres que brinda la ciudad.
