"Resident Evil 7 es el regreso a los orígenes de terror que simboliza los 20 años de la saga"

Resident Evil 7 es, sin duda, uno de los primeros grandes lanzamientos de 2017. La séptima entrega de una de las sagas más consagradas en el mundo de los videojuegos llegará el próximo 24 de enero con la premisa de regresar a sus orígenes de terror con motivo del 20 aniversario de la franquicia. Un capítulo que se verá reforzado con la compatibilidad del título con el casco de realidad virtual PlayStation VR, además de contar con exclusividad temporal para PlayStation 4.

Para conocer de cerca todos los entresijos de Resident Evil 7 y lo que los jugadores podrán encontrar a partir del próximo 24 de enero, desde AlfaBetaJuega hemos hablado con Masachika Kawata, director de Resident Evil 7 y a Koshi Nakanishi, productor del mismo para que nos cuente de primera mano cómo ha sido la experiencia en el desarrollo del juego. Y, además, algunos secretos que deparan a todos aquellos que quieran vivir la experiencia más terrorífica de la saga hasta la fecha.

Uno de los primeros aspectos que hay que destacar sobre esta séptima entrega es el regreso al género de terror, abandonando la acción que contenían los últimos títulos de Resident Evil y que empezaban a levantar cierta polvareda entre los seguidores. No obstante, Kawata y Nakanishi asegurar que habrá ciertos tintes de acción. “Estamos muy enfocados al juego de terror. Pero no hay que olvidar que habrá combates contra distintos seres. Habrá armas de muchos tipos con las que poder combatir a los enemigos. El juego tiene su dosis de acción y al contrario que otros títulos de terror en primera persona, esta está muy presente en el juego. Aunque no hay que confundirse, estos momentos de acción tendrán sus dificultades. Las municiones escasean y los ítems para curarse también por lo que hay que decidir muy bien cuáles son tus batallas y a qué quieres disparar”.

Una decisión, la de regresar al género de terror, que desde el equipo de Capcom tuvieron muy presente desde el inicio del desarrollo de Resident Evil 7. “Desde el comienzo del desarrollo del juego ya lo teníamos claro. Desde el primer día en el que tuvimos la idea de hacer este juego sabíamos que queríamos algo que apostase por el terror y dejase la acción a un lado. Teníamos ganas de volver a los orígenes […] Fundamentalmente por los 20 años de Resident Evil. Es un evento muy especial para nosotros este aniversario y queríamos hacer algo muy especial con este juego que simbolizase nuestros 20 años de trabajo. ¿Qué mejor forma que volver a los orígenes de la franquicia?”.

Por otro lado, también ofrecieron detalles acerca de lo que se encontrará el jugador en Resident Evil 7, especialmente con los villanos de esta entrega: la familia Baker, un grupo de caníbales y desequilibrados mentales que pondrán las cosas muy difíciles a los usuarios, además de aportar dosis de terror espeluznantes. “Tanto los Baker como su casa son bastante terroríficos. Tanto el ambiente como los personajes dan miedo y eso es algo que se relaciona con la idea tan clara que teníamos desde un primer momento. Saber lo que queríamos nos permitió diseñar todo en función al juego que queríamos ofrecer: habitaciones del hogar, sonidos, forma de los personajes, ropajes, conversaciones…”, destacan Masachika Kawata, y Koshi Nakanishi.

Por último, había que profundizar en la vertiente más novedosa de Resident Evil 7 respecto a otros títulos de la saga: el soporte para PlayStation VR. Resulta intrigante cuál será el resultado que se podrá ver en esta nueva técnica para el juego y desde Capcom confían en que será una experiencia inolvidable para los jugadores. “Haber elegido la primera persona como forma de cámara para el juego nos dio muchas facilidades. Había partes del trabajo que se completaban perfectamente. Otras hubo que enfocarse en ellas como los movimientos de cámara con el PlayStation VR y otros efectos. Pero sin duda, decantarnos por la primera persona hizo que las cosas fueran más fáciles de lo que podrían haber sido”.

Kawata y Nakanishi no han querido ofrecer detalles de sus futuros proyectos ni asegurar si la franquicia seguirá por estas lides, apoyando su desarrollo en PlayStation VR. Por el momento instan a los jugadores a descubrir esta nueva experiencia y todos los secretos que Resident Evil 7 aún tiene por desvelar. El futuro de la realidad virtual en los videojuegos puede depender de lo que la gente de Capcom haya conseguido con esta trascendente fórmula.