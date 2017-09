Esta niña con una prótesis en 3D lanzará en todos los estadios de béisbol

Hay una niña que está llegando a los corazones de miles de personas en EE.UU. gracias a su tenacidad. Y es que la pequeña Hailey Dawson, según podemos leer en Mashable, puede convertirse en la primera persona de todo el país en lanzar la bola de inicio en todos los estadios de béisbol. Pero, ¿por qué ella?

Resulta que Hailey tiene una enfermedad rara llamada Síndrome de Poland y que en consecuencia le faltan tres dedos de la mano derecha. Sin embargo eso no le ha parecido ningún problema para lanzar una pelota de béisbol ya que, al haberse construido su propia prótesis impresa en 3D, puede lanzar como cualquier otra niña. Además se ha propuesto ser la primera chica en lanzar la bola de inicio en los estadios de béisbol del país. Y es ahí donde entran las redes sociales.

sometimes twitter is really good pic.twitter.com/sWzoEIDcEG

Porque después de este retuit de un vídeo colgado en Twitter, todos los equipos de béisbol se han puesto a disposición de la niña y sus padres para que su sueño se haga realidad.

7-year-old Hailey Dawson wants to throw out the first pitch at every MLB ballpark with her 3-D printed hand pic.twitter.com/onStqhEzyB