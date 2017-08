¿Un año gratis de suscripción a Netflix? Es falso, ni follow ni retuit

Crecer en redes no siempre es fácil. Hace falta una marca muy potente o un producto y un contenido muy interesante para abrirte paso entre toda la competencia que hay en en este océano digital. Tener una cuenta con muchos seguidores es algo realmente interesante, porque donde hay números hay dinero.

Pero ¿para qué currárselo picando piedra o pagando anuncio si podemos tirar de picaresca? Hacerse pasar por una empresa ofreciendo algo atractivo -que nunca vas a dar- a cambio de que te sigan y te hagan retuit es una de las más sencillas. Ya sabes "síguenos y haz retuit para ganar un iPhone".

La última, una cuenta haciéndose pasar por Netflix ofrece un año de suscripción a las primeras 50.000 personas que les sigan y hagan retuit. Basta con entrar en el perfil y comprobar que únicamente tienen dos tuits para darse cuenta de que no son el perfil real de Netflix en España, que además está verificado.

Regalamos 1 año de Netflix a los primeros 50.000 que den RT a este tweet y nos sigan. En 24/48 horas nos pondremos en contacto por MD. — Netflix ES (@Netflix_Espana) 29 de agosto de 2017

En apenas 15 horas ha logrado superar los 4000 seguidores, que no es muchísimo, pero que a otras personas o empresas les ha costado años alcanzar. ¿Qué ganan con esto? Una vez alcanzada una masa importante de seguidores basta con cambiar el nombre de usuario por el que más les interese, o venderlo. Mucha gente dejará de seguirlos, pero a poco que un porcentaje les interese el nuevo perfil y otro no se dé ni cuenta del cambio, ya salen ganando.

Resumiendo: es spam.

También en Instagram

La misma campaña se está llevando a cabo en Instagram, y cómo buen clásico en estos temas, Sergio Ramos ha picado agrandando su leyenda -debe ir justo para pagar Netflix-, publicando en su Stories el pantallazo que pedían. Sin embargo, lo retiró al poco rato, suponemos que avisado de que la promoción era fake news.

¿Y en Facebook no? Este tipo de prácticas son más difíciles de llevar a cabo en la red de Mark Zuckerberg, ya que limita mucho los cambios de nombre para páginas que tengan más de 200 seguidores.

No todos estas promociones son falsas

Ojo, no estamos diciendo que no debas creerte una promoción en la que se regala o sortea algo a cambio de retuits y followers. De hecho es una práctica bastante habitual ya que es una vía muy rápida para crecer. Pero antes de de dar retuit y seguir a un spameador potencial, asegúrate de que el perfil es real y no un simple clon.