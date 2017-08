El alucinante error de la pancarta de Valencia que tiene loco a Twitter

A veces un error es demasiado grande para ser visto a simple vista. El pasado sábado numerosas manifestaciones recorrieron España mostrando repulsa al terror que Daesh y otras organizaciones terroristas quieren que sintamos tras el atentado de Barcelona. La manifestación de Valencia ganó protagonismo en las redes por un error tipográfico que no solo quitaba todo el sentido a la pancarta, sino que le daba todo el contrario.

El eslogan de la movilización, como el de las demás que recorrieron otras ciudades, era "no tengo miedo". Los responsables la manifestación de Valencia quisieron hacer que el mensaje fuera bilingüe, hasta aquí todo normal, pero cometieron un error garrafal al poner el separador entre los dos idiomas.

¿El resultado? Habla por si solo. A un lado se podía leer "no tinc por no", es decir, "no tengo miedo no" en catalán. la construcción es un poco extraña y faltaría una coma, pero bueno. El problema es que al otro lado había quedado el mensaje "tengo miedo".

Por si el error de poner "tengo miedo" no era suficiente, y es que una mente malvada y retorcida podía leer en la primera parte del mensaje un "no tengo porno". Y eso... eso sí que da miedo...

(No hijos No / es real)

Hubo incluso quien dudó de la veracidad de la imagen, pensando que podría ser otra manipulación típica de las redes sociales:

No, Marta. Era real.