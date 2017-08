El lunes 21 el tráfico a webs porno quedó eclipsado

Si estás viendo el eclipse, no estás en casa viendo otras cosas

Como viene siendo habitual después de los grandes acontecimientos anuales, sean o no deportivos, algunas webs que sirven contenido para adultos han decidido reportar cómo han influido negativamente en su tráfico. Por ejemplo, xHamster ha informado de una caída del 12% en sus visitas.

Y esto es algo normal. El hype que se había creado alrededor del eclipse había alcanzado proporciones épicas, dignas de una SuperBowl, una final de la Champions o, incluso, de un duelo a muerte Cristiano vs Messi, si es que alguna vez se produce.

Las ciudades, condados y estados por los que transcurrió el eclipse fueron los más afectados, como era de esperar. Portland registró un descenso del 35% y Nashville del 43% mientras que Nueva York tan solo un 15% y Chicago un triste 9%. Y todo esto choca si lo comparamos con el pauperrimo 4% menos de tráfico que registró la web en el estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos el pasado julio.

Pero no todo van a ser descensos. El éxito de Bonnie Tyler "Total Eclipse of the heart" ha registrado un aumento en sus ventas del 500% en plataformas como iTunes. Por si esto fuera poco, la artista, que se encuentra actuando en un crucero cantó el tema justo en el momento cumbre del eclipse para deleite de los espectadores. O eso parece.