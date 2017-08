Bullying: se acuesta con la madre del abusón y lo cuenta en la radio

La venganza es un plato que se toma frío, aunque a veces puede ser caliente. Eso pensó un joven americano llamado Rob tras encontrar en una aplicación de Internet a la madre del compañero que le acosaba en el instituto. En ese momento se convirtió en un alumno aventajado de Maquiavelo.

Rob logró quedar con Arielle, la cita fue tan bien que acabaron entre las sábanas. Tras el episodio, ella trató de volver a quedar con él para seguir ejerciendo de Mrs Robinson, pero su Ben Braddock no daba señales de vida.

Así que decidió sacar la artillería y llamó a un programa de radio, a la emisora Hot96.9 de Boston para que se pusieran en contacto con el chico y le convencieran para tener una segunda cita. Y ahí es donde explotó todo.

Un reencuentro radiofónico

"Una mujer se ha puesto en contacto con nosotros porque quiere una cita contigo", explicaron los presentadores. "Ya la conoces y nos ha contado lo fantástica que fue la cita. Por cierto, eres un maestro en la cama. Se llama Arielle".

En un primer momento, Rob no se lo creía. "¿Esto va en serio?". Luego explicó la realidad: "vi que era la madre del abusón que me hace la vida imposible, y pensé que si podía acostarme con su madre luego se lo podría pasar por la cara". Justo al acabar la confesión, el presentador hizo una maniobra digna del mejor Jose María García, "eso es horrible, y Arielle está al teléfono, lo ha oído todo".

"No pensaba que estuvieras tan loca como para llamar a la radio"

"¿En serio? ¿Eres amigo de mi hijo?" exclamo Arielle sorprendida. "No, no soy amigo suyo. Él arruina mi vida y solo quiero equilibrar la balanza", contestó Rob. El duro cruce de declaraciones continuó, con ella asegurando que no podía creer que fuera tan mala persona como para hacer eso, a lo que él respondió que "no pensaba que estuvieras tan loca como para llamar a una radio para volver a quedar conmigo".

"Viendo lo que has hecho, probablemente merezcas lo que te hacía mi hijo", aseguró Arielle. Los presentadores preguntaron a Rob por su plan. "Iba a esperar a que me hiciera algo para decirle "gano yo". Cuando me preguntase por qué, le enseñaría una foto". "¿Qué foto?" preguntaron los presentadores. "Una acostándome con su madre", contestó. Arielle, obviamente, entró en furia: "haz eso y te mandaré a la cárcel por sacarnos fotos sin mi permiso".

"Suponemos que no quieres volver a quedar con ella", preguntaron para cerrar la conversación. "No, ya tengo todo lo que necesitaba de ella".