¿Cómo diablos se pronuncia Primark? Esta es la respuesta correcta

La globalización nos ha traído tiendas de todo el mundo, grandes cadenas que nos permiten comprar cualquier cosa que queramos. Pero eso también nos ha traído problemas de pronunciación: el mundo se divide entre quienes dicen "el Fnac" y los que dicen "la Fnac" -con las subdivisiones correspondientes para los que pronuncian "efenac"-. Tienen razón, por cierto, quienes se refieren en femenino, ya que las siglas significan Fédération Nationale d'Achats des Cadres (Federación Nacional de Compras de Ejecutivos). En los últimos años se ha añadido un nuevo conflicto, el de pronunciar Primark. Dios mío, nuestros abuelos no tenían estos problemas con Galerías Preciados.

En España se usan varias opciones para referirse a la cadena irlandesa: Primar, Preemark, Praimark. Sin embargo, en este caso el debate no se limita únicamente a tierras hispánicas, no es culpa nuestra. No se debe a que somos unos cazurros que no sabemos cómo pronunciar adecuadamente. También los británicos tenían la nación dividida.

RT si cuando pronuncias @Primark como 'Práimark' te miran raro. — Superbritánico (@Superbritanico) 14 de agosto de 2017

En el Reino Unido el conflicto entre el "Team Preemark" y el "Team Prymark" -quienes pronuncian Primark y quienes lo hacen Praimark- ha llegado a tener tal dimensión que la propia tienda ha tenido que dar un paso adelante y dar la respuesta en su sección de preguntas frecuentes:

Y el ganador es ¡La La Land! Ah, no disculpad, nos hemos equivocado. Los ganadores son los que usaban el sonido Praimark. Aunque parece que algunos de los militantes del bando perdedor no están muy de acuerdo con la sentencia:

Dime cómo pronuncias @Primark y te diré quién eres. — Superbritánico (@Superbritanico) 14 de agosto de 2017

Que en realidad Primark se pronuncie "práimark" no te libra de llevarte una hostia con la mano abierta si te lo oigo decir así. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) 14 de agosto de 2017

Incluso hay quien propone nuevas opciones: "Yo lo llamaré Primarni, que suena más elegante". Porque cualquier cosa con un sonido italiano suena más fino.

I just call it Primarni, sounds posher 😂😂😂 xx — Helen Fitchett (@Helfitch1770) 15 de agosto de 2017

Ahora que sabemos la correcta pronunciación de Primark, deberíamos saber que en su lugar de origen, Irlanda, la cadena tiene el nombre de Penneys... ¿pero se dice penneis, pennais o pennys? ¡Boom!