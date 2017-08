El nuevo sujetador para pechos grandes que está causando furor

La ropa interior es susceptible de una vuelta en su diseño básico, igual que el resto de prendas que cambian con frecuencia en nuestros armarios. También los sujetadores o sostenes, unas prendas usadas a diario por las mujeres que no llegan a ser todo lo cómodas que deberían, en especial cuando la talla del pecho es grande. Marcas en la espalda, presión, agobio... Soltarse el sujetador al final de la jornada es toda una liberación, igual que lo que propone un nuevo sostén: Ta-Ta Towel. Bajo este nombre tan rimbombante se esconde una propuesta que promete ser cómoda, suave y respetuosa con el pecho femenino. Sí, el sujetador está "hecho de toalla".

Ta-Ta Towel es un sujetador de tela con un forro interior que está disponible en varios colores y estampados. Prescinde de los aros de metal y también de las tiras sujetas alrededor del torso. Por contra, la tela sujeta el pecho desde abajo hacia arriba venciendo a la gravedad al pasarse la banda por detrás del cuello. En este punto tiene una goma con presilla que hace de tensor: la dueña del Ta-Ta Towel puede regular la sujeción estirando o aflojando la goma.

MID-SUMMER #GIVEAWAY! Name your favorite style in the comments below and we'll pick a lucky winner to receive their favorite #TaTaTowel! Una publicación compartida de @tatatowels el 12 de Jul de 2017 a la(s) 10:18 PDT

No deja de ser una especie de bikini pensado para utilizarse a diario, pero se ha convertido en un producto viral que está impactando en las redes sociales con notable polémica. Por un lado quienes lo defienden como una alternativa más cómoda y natural a los sujetadores tradicionales; por el otro quienes acusan al Ta-Ta Towel de ser una prenda absurda, extraña e inútil. Porque el nombre no da lugar a confusión: es una toalla para el pecho porque la idea no es que solo sostenga, también debe absorber el sudor.

Sea como sea la inventora, Erin Robertson, se está haciendo de oro gracias a la viralidad que está adquiriendo su sujetador Ta-Ta Towel. Lo ha patentado y lo vende en su página web por un precio de 45 dólares. ¿Que no quieres gastarte tanto? No hay problema: Nocti Vox enseña en su canal cómo fabricar en casa un Ta-Ta Towel.