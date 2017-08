¿Es este el mejor perfil de la historia de Tinder?

Si eres hombre, llamar la atención en Tinder no siempre es fácil. Si eres una mujer heterosexual no te hará falta, porque casi todos los hombres habrán dado a match, -como me contó una sabia del lugar, "es como un supermercado"-. Pero si eres chico buscando chica... oh, entonces vas a tener que afinar la imaginación.

No es que seas feo -que, ojo, también puede ser-, es una simple cuestión de oferta y demanda. ¡Malditos liberales, hasta Tinder nos tienen que fastidiar! Por eso, después de ver una cara detrás de otra, una foto de un tipo haciendo surf después de uno que hace escalada hace que muchas chicas pongan el piloto automático y descarten un chico tras otro.

La clave es mostrar algo distinto. Y es exactamente la misma conclusión a la que llegó este usuario:

Probablemente la foto vestido, encorbatado y en un jacuzzi ya sería suficiente para llamar la atención, quizá no tanto como para lograr el ansiado match, pero sí para llamar la atención. Pero su perfil alcanza la categoría de épico gracias al texto en el que parodia el típico cebo que todos nos hemos encontrado por la red: "eres el visitante 1.000.000 en ver este anuncio, desliza a la derecha para reclamar tu premio". Aunque quizá la mejor parte es el mensaje de debajo: "soy una persona real, por favor, no me denuncies como spam".

Jared, el perfil más pasteloso de Tinder

Pero no es ni mucho menos el único hombre que ha enamorado a las redes -no sabemos si a las mujeres también- con su perfil de Tinder, solo tenemos que recordar el caso de Jared, con un perfil cuya cursilería es difícil de superar:

how is tinder free pic.twitter.com/aovc5ciwIV

— nat (@rllynatalia) 6 de marzo de 2017