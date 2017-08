El corto de amor gay que triunfa en YouTube

"Queremos mostrar una historia de amor y de autoaceptación", explicaban Beth David y Esteban Bravo en el vídeo que presentaban su proyecto en Kickstarter. ¿Su objetivo? Lograr 3000 dólares que les permitieran contratar a un compositor y a un editor de sonido para el corto de animación que les serviría como tesis. Lograron recaudar 14.191 dólares.

In a Heartbeat (En un latido) cuenta la historia de Sherwin, un muchacho que todavía no ha salido del armario que es traicionado por su propio corazón cuando se enamora de Jonathan. El corto se ha presentado a numerosos festivales como Los Angeles CineFest o el FM LGBT Film Festival. Desde el pasado 31 de julio también se puede ver en YouTube, donde ya ha superado los 5 millones de visualizaciones y es uno de los vídeos del momento.

Con una historia sencilla y sin diálogos, en apenas cuatro minutos logra capturar los nervios del primer amor, el miedo al rechazo y los murmullos y miradas a los que se tienen que enfrentar aquellos que optan por una opción distinta a la de la mayoría.

Los autores son estudiantes del Ringling College of Art and Design de Florida, donde han desarrollado una gran técnica de animación. El corto les ha permitido presentarse en sociedad por todo lo alto, incluso no se puede descartar que entren en la lucha por hacerse con el Oscar a mejor corto de animación. En todo caso, lo que es seguro es que esto no será lo último que veamos de la pareja de directores.