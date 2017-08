El bromista que engañó a la Casa Blanca por email

Desde que Donald Trump ocupa la Casa Blanca la política americana parece haberse convertido en un sainete que podía haber sido escrita por el mejor Valle-Inclán. Solo unas horas después de que el Presidente despidiera a su director de comunicación Anthony Scaramucci diez días después de que llegase al cargo -nombramiento que a su vez causó la dimisión del Secretario de Prensa-, se ha sabido que un bromista llegó a engañar a varios cargos de la Casa Blanca con un simple email.

Una de las víctimas del bromista -que publica sus bromas en Twitter como @SINON_REBORN, fue Tom Bossert, consejero de Seguridad Nacional y encargado de la ciberseguridad de la Casa Blanca, a quien hizo creer que era Jared Kushner -yerno de Trump y hombre de máxima confianza del Presidente-. Y lo hizo con una simple cuenta de Outlook.

What your iPhone screen looks like when Eric Trump replies thinking you're his brother. What a fucking idiot. pic.twitter.com/aXiuiFhOl5 — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 18 de julio de 2017

"Tom, estamos organizando una salida a finales de agosto", le escribió. "Nos encantaría que vinieras, te prometo comida al menos comparable a la calidad de la que comimos en Irak. Será una gran tarde". El especialista en seguridad no solo contestó, sino que le dio su cuenta de mail personal sin que se la hubieran pedido. "Gracias, Jared. Con una promesa así no puedo decir que no. Además, si alguna vez la necesitas, mi correo personal es..."

¿Aumentó el bromista la tensión Priebus-Scaramucci?

Reince (me) giving @Scaramucci something to think about. He never replied haha pic.twitter.com/hutjACmogR — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

Aunque el bromista, en declaraciones a la CNN, aseguró que no tenía otra intención que reírse un rato, pudo haber tenido algo que ver en la escalada de tensión entre Scaramucci y el entonces jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus -que también dimitió-. En una de sus bromas, se hizo pasar por Priebus y escribió al director de comunicación después de que este le criticara abiertamente en Twitter. El intercambio tuvo lugar un día antes de que se hiciera oficial la dimisión de Priebus.

"Me prometí a mi mismo que mantendría las manos fuera del barro", escribió el falso Priebus desde una cuenta de mail.com, "pero después de lo que has tuiteado hoy, asegurando que "pronto veremos quién en los medios de comunicación y quién no" me ha empujado a esto. Ese tuit ha sido extremadamente hipócrita incluso para ti. En ningún momento has actuado como si tuvieras un mínimo de clase, ¿y crees que deben tenerla hacia ti? El General Kelly [sustituto de Priebus] hará un buen trabajo, incluso mejor que el mío. Pero cómo se ha llevado la transición ha sido diabólico y doloroso. No espero una respuesta".

Pero la hubo. El auténtico Scaramucci respondió: "Sabes lo que hiciste. Todos lo sabemos. Incluso hoy. Ten por seguro que estamos preparados. Un hombre se disculparía". El bromista volvió a tirar del hilo, "no puedo creer que dudes de mi ética, tú que ni siquiera has podido pasar tu primera semana en la Casa Blanca sin molestar a la gente. No tengo nada por lo que pedir perdón". Scaramucci se puso literato en la respuesta: "Lee Shakespeare, Otelo en particular. Mi familia está bien. Sé lo que hiciste. No habrá más respuestas por mi parte".

An excerpt of what I emailed to @Scaramucci whilst playing the part of Jon Huntsman Jr. Apparently this didn't seem out of the ordinary?! 😂🤡 pic.twitter.com/6INHJi3KCD — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

En otra cadena de correos, se hizo pasar por el candidato a Embajador de EEUU en Rusia Jon Huntsman Jr, preguntando a Scaramucci "qué cabezas debían rodar primero", a lo que este contestó "ambas", respuesta que la CNN especula se refiere a Priebus y a Steve Bannon.

Más allá de que el bromista pueda haberse pasado de la línea, lo cierto es que este episodio muestra lo vulnerables que son algunos estamentos, incluso los más altos a un ataque tan simple como hacerse una cuenta de correo con el nombre de otro alto cargo.