Tom Hiddleston sorprende con sus brutales dotes de baile

El actor británico es muy conocido por ser bastante más alegre y animado que su personaje de Loki y no desaprovecha ni un momento para poder mostrar su lado más humano y amable a sus fans. Tal y como se ve en el siguiente vídeo, además, es un gran bailarín.

Tom Hiddleston bailando es lo mejor que he visto en años. pic.twitter.com/WOAbDZGNud — Rita (@voidsaturno) 26 de julio de 2017

Y este no es el único ejemplo de sus dotes artísticas. Hay varios momentos grabados en vídeos que demuestran que estos movimientos no son flor de un día y que Tom Hiddleston es un auténtico as en la pista de baile.

Pero no sólo baila bien, también toca la guitarra y canta bastante bien. Tal y como podemos ver en esta entrevista que concedió para la promo de su película "I saw the Light" donde interpreta al famoso cantante de country Hank Williams.

Por si esto fuera poco el bueno de Tom también habla varios idiomas además del inglés y lo hemos podido ver en alguna entrevista chapurreando castellano, italiano o francés. Todo un partidazo. No es de estrañar que Taylor Swift se haya fijado en él.