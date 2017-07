La voz de esta niña ha enamorado a 64 millones de internautas

Angelica Hale ha cautivado los corazones de millones de personas en todo el mundo, en concreto, más de 64 millones, con su versión de "This girl is on fire" de Alicia Keys. La pequeña, de tan solo 9 años, ha aparecido recientemente en el "America's got talent" y conseguido que uno de los jueces invitados apretase el botón dorado que la lleva directamente a las semifinales.

La niña tiene una voz espectacular y es de las pocas que ha conseguido pasar directamente, y gracias al botón dorado, a las rondas finales. De hecho en las audiciones los jueces, y también el público, quedaron boquiabiertos con las dotes artísticas de la pequeña que ha podido confirmar su talento hace unos días.

Quedaremos a la espera de lo siguiente que haga Angelica aunque no lo tendrá fácil ya que la competencia en las finales del America's got talent es muy alta. De todos modos, y viendo la rápida difusión que está teniendo su actuación, es muy probable que sea una seria candidata a ganar la edición de este año.