¿Cómo tienen sexo las piezas del Tetris? Descúbrelo con este corto

¿Quién no ha jugado al Tetris? Yo recuerdo dejarme la paga en una de sus máquinas cuando no levantaba ni un metro y medio del suelo o pasar las tardes muertas de verano jugando a la versión de la Game Boy. Y mira que yo tengo la mente sucia, pero jamás pensé en cómo podían arreglárselas las piezas del Tetris para sus encuentros sexuales. El vídeo "Ménage à Tetris" me ha sacado de las dudas que nunca tuve.

La animación puede encontrarse en Vimeo bajo ese nombre, "Ménage à Tetris". La ha creado Vandal.Sydney, un estudio de efectos especiales y agencia de publicidad que colabora con marcas muy importantes de cara a la creación de anuncios. Aunque en el vídeo que te propongo apartan por completo el marketing para narrar una bonita historia de amor que termina en final feliz. Y no solo porque acaba en sexo, también porque concluye con la felicidad de dos piezas del Tetris incapaces de unirse en el amor.

Por un lado tenemos al bloque largo, ese con el que siempre buscábamos las 4 líneas del combo; por el otro lado está una de las piezas "Z". Del enamoramiento pasamos a una cita íntima y de ahí al "Kama Sutris". Ya ves, el ingenio de los creadores se plasma en cada detalle del corto.

¿Cómo conseguir que el sexo sea satisfactorio entre dos piezas que no encajan? No te voy a desvelar el final, pero ya te lo puedes imaginar solo con leer el título de la animación. Me han entrado ganas de recuperar el Tetris; aunque a partir de ahora lo veré de otra manera.