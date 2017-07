Twitter da la solución perfecta al cambio de equipo de Bonucci

El verano es época de rebajas y no sólo en la ropa, también en el mercado futbolístico. Aunque últimamente las operaciones son a precios desorbitados lo que hay que tener en cuenta es que cualquier jugador puede cambiar de equipo en cuestión de horas. Es por eso que no es recomendable comprar camisetas con los nombres ya impresos, no sea caso que pase lo que a este aficionado a la Juventus.

Hace cinco días saltaba una de las noticias que más ha sorprendido en los últimos años en la liga italiana: Bonucci, el central estrella de la Juve, se iba al AC Milan en un traspaso que pocos, por no decir nadie, entendían. Y quien menos lo entendió fue un aficionado de la Juve que se había comprado la camiseta del jugador horas antes en la tienda oficial del club.

Al conocer la noticia, volvió a la tienda para devolver la camiseta y que le devolviesen el dinero pero, para su sorpresa, no pudo ser. Así pues, decidió ponerse en contacto con la oficina italiana del consumidor que le respondió lo siguiente:

"Permitan al aficionado cambiar la camiseta que compró por otra del otro jugador del equipo. Nadie podía esperar que Bonucci fichase poco después por el AC Milan. Prohibirle al consumidor que cambie la camiseta representa un doble insulto para él." Se puede decir más alto pero no más claro.

Mientras no se soluciona el asunto, el periodista Gian Luca Rosi ha propuesto en Twitter una solución muy ingeniosa en caso de que la tienda de la Juventus no quiera cambiar la camiseta. Sobran las palabras.