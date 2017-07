El Ejército de Tierra se disculpa por rememorar el "alzamiento cívico-militar"

Una de las ventajas que nos ofrece Twitter es la posibilidad de contactar directamente con quien ha creado un contenido que nos afecte, positiva o negativamente. Si bien ésto es más cierto con las empresas, también lo es con las instituciones, y en este caso en particular, con el Ejército de Tierra.

El 18 de julio se publicó una efeméride que conmemoraba el alzamiento de 1936 y que fue el inicio de la Guerra Civil española. Un usuario de Twitter, al ver esto, se quejó en la red social de lo sucedido y al día siguiente, la cuenta oficial del Ejército de Tierra, pidió disculpas admitiendo que había sido un error.

Sí, este "documento" es de hoy, del año 2017 (el dato)"Vamos p'atrás" (la opinión)No me lo puedo "de creer" (el comentario) pic.twitter.com/8wBT318w1j — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 18 de julio de 2017

· Hemos publicado esa efeméride? Sí· Ha sido un error? También· Pedimos disculpas? Por supuesto — Ejército de Tierra (@EjercitoTierra) 19 de julio de 2017

Esto no hubiese llegado a más de no haber sido por los más de 1.600 retuits que ha tenido la queja y los posteriores comentarios que los ha habido de toda clase. Ya conocemos cómo es Twitter con las quejas, pero con este tema en particular las sensibilidades están a flor de piel y cualquier opinión puede ser muy ofensiva.

Habéis vulnerado la legalidad?SiOs importa un carajo? TambiénSe van a asumir responsabilidades y dimitir alguien? No. pic.twitter.com/bL7XRTIXwM — Juan Perez (@Juanperez666_) 19 de julio de 2017

Estaría bien que se rectificara esa publicación,llamando a las cosas por su nombre, a los sublevados como lo que son, traidores a la patria. — Alberto Romero (@The_Romer_Crazy) 19 de julio de 2017

ya le gustaría a la mayoría de países tener el ejercito que tenemos, tu serás más de la antigua Wehrmacht imagino. — DunModrHunter (@DunModrHunter) 19 de julio de 2017

Este país necesita muchos militares como Julio. Gracias Julio, por tu valentía — J e s (@jescalev) 19 de julio de 2017