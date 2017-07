Davicín, el vecino que quiere ser Pesesín

El verano está lleno de historias interesantes y, por qué no, divertidas. La última de ellas, y que dará que hablar durante varios días es la del pez "Pececín". Para refrescar la memoria: se trata de la historia de un pez que fue cuidado durante una semana por los vecinos de una escalera en el rellano.

Pues bien, la historia ha llegado a todos los rincones del país y nos ha recordado nuestra esencia española: ante momentos adversos todos arrimamos el hombro. Poco importa el el calibre de la adversidad, nosotros nos sobreponemos ayudando con lo que bueamente podamos.

Dicho esto, era cuestión de tiempo que alguien intentase imitar, con mayor o menor éxito, la historia de Pececín añadiendo un poco de picaresca ibérica. Y es que según podemos ver en el siguiente tuit, ahora se trata de cuidar a Davicín.

Alguien de mi edificio se ha ido y ha dejado en el portal a su hijo DAVICÍN, de casi 40 años, para que el resto de vecinxs lo cuiden pic.twitter.com/igXudJudY7 — David Pareja (@davidpareja) 14 de julio de 2017

Como no podía ser de otra manera, Davicín se trata de un "chico" de casi 40 años al que, suponemos, sus padres no pueden cuidar más y lo dejan a cargo de la escalera para que le alimenten 6 veces al día. Desayuno, comida, cena, aperitivo, merienda y ¿vaso de leche con galletas antes de ir a dormir? No es de extrañar que lo hayan dejado a cargo de los demás.

Llaman la atención los comentarios de los cuidadores forzosos: "No echar tanta comida", "¿Quiénes son sus padres?" o "El lunes se metió en mi casa y me cogió cervezas y se duchó en mi bañera". Davicín está viviendo a cuerpo de rey a costa de todos los vecinos. Hay que hacerle un monumento a este hombre.

Resulta obvio que se trata de una parodia, pero bienvenida sea. Desde luego, David Pareja ha conseguido arrancarnos una sonrisa a todos con su homenaje e incluso ha concedido una entrevista relatando su situación.