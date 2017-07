Daft Punk se cuela en el desfile militar francés para pasmo de Trump

La visita oficial del presidente de los Estados Unidos a Francia está dejando muchos momentos de conversación. Si en el primer día de recepción la polémica giraba en torno al comentario machista que Donald Trump dedicó a la primera dama francesa, Brigitte Macron, hoy el foco de atención ha estado en el largo apretón de manos -marca Trump- con el que ambos mandatarios se han despedido.

La otra anécdota de la jornada la ha protagonizado la banda de música de la Guardia Republicana francesa que ha actuado durante los actos. Después de interpretar las piezas solemnes se han marcado un popurrí con temas del dúo musical francés Daft Punk. Bajo la atenta mirada de los dos líderes políticos han sonado temas como One more time o Get Lucky.

El insólito momento, que cerraba el tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos, no ha pasado desapercibido en las redes sociales donde muchos usuarios han comentado cómo habían proceso la actuación Macron -sonriente y bailongo- y Trump -un poco más serio y contenido-.

La reacción de Trump vs la reacción de Macron

Además de bromear sobre las reacciones, los tuiteros también han dejado volar su imaginación y han elucubrado sobre qué hubiera ocurrido si tal cosa se produjese en España.

LO MEJOR QUE VAN A VER HOY Daft Punk ft. #BastilleDay [La risa de Macron ft. el fleco de Trump] pic.twitter.com/1waGntC1Cb — Risco (@jrisco) 14 de julio de 2017

Daft Punk. La Armada Francesa. Emmanuel Macron. Trump. Que alguien me lo explique. pic.twitter.com/CJHbasUkpX — Rubén Martínez (@RubenMartinez) 14 de julio de 2017

Hacen lo de Daft Punk aquí y lo de la cabalgata de Reyes de 2016 quedaba en anécdota. — David García-Asenjo (@dgllana) 14 de julio de 2017

Ojalá la Legión tocando el Despacito en el desfile del 12 de octubre. — la callaque (@callaquenoveo) 14 de julio de 2017

Surrealismo posmoderno, banda de guerra tocando un medley de Daft Punk frente a @EmmanuelMacron y @realDonaldTrump pic.twitter.com/QpzWBJqqBD — Edgar G Pichardo 💡 (@ElDeCreativo) 14 de julio de 2017

Acto oficial por #14juillet Un capo Macron rompiendo el protocolo con Get Lucky ante el desconcierto de Trump. pic.twitter.com/mtXoZTXBCj — Toni El Canilla (@ElCanillaToni) 14 de julio de 2017

Daft Punk, integrado por los artistas Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, es una de los grupos franceses de música electrónica más conocidos a nivel mundial. Los músicos no muestran su rostro en público y su rasgo más característico son los cascos que utilizan para cubrirse durante sus actuaciones.